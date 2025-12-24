Barbu: Serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate

Serele și solariile fermierilor și din gospodăriile românilor nu vor fi impozitate, a anunțat, marți, ministrul Agriculturii, Florin Barbu.

‘În ședința de guvern din această seară a fost modificat Codul Fiscal astfel încât clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje, silozuri și/sau pătule pentru depozitarea și conservarea cerealelor vor fi în continuare scutite de impozit’, a scris Barbu pe propria pagină de Facebook.

Acesta a precizat că Ministerul Finanțelor a înțeles argumentele Partidului Social Democrat și a renunțat la această măsură care nu făcea altceva decât să pună ‘o presiune suplimentară pe fermierii noștri’.

‘Am spus-o și o repet: producătorii noștri au nevoie de sprijin nu de piedici prin măsuri care au un impact cu totul marginal aspra veniturilor statului’, a mai scris Barbu pe pagina de socializare.