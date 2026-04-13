Barilul de petrol revine deasupra pragului de 100 de dolari după anunțarea blocadei navale în Strâmtoarea Ormuz

Cotația petrolului a crescut luni cu 8%, depășind pragul simbolic de 100 de dolari pe baril, după ce președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat Marinei SUA să instituie imediat o blocadă navală în Strâmtoarea Ormuz, transmite AFP.

Dacă la sfârșitul săptămânii trecute a scăzut până la aproximativ 97 de dolari, prețul țițeiului West Texas Intermediate (WTI) cu livrare în mai a revenit luni pe creștere, în jurul orei 05:30 GMT înregistrând un avans de 8,44%, până la 104,72 dolari per baril.

De asemenea, țițeiul Brent din Marea Nordului cu livrare în iunie, referința globală, se tranzacționa la 102,16 dolari per baril, în creștere cu 7,31%, după ce anterior a înregistrat un avans de peste 8%.

Armata americană a anunțat că va impune o blocadă a porturilor iraniene începând de luni, la ora 14:00 GMT, în urma eșecului discuțiilor din Pakistan. Cu toate acestea, armata americană a precizat că va permite navelor care nu pleacă din sau nu au destinația Iran să tranziteze Strâmtoarea Ormuz, prin care trece în mod normal o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol.

‘Amenințările președintelui Statelor Unite de a impune o blocadă maritimă împotriva Iranului (…) sunt absolut ridicole și absurde’, a replicat șeful Marinei Iraniene, amiralul Shahram Irani.

După eșecul negocierilor irano-americane din acest weekend, Pakistanul, gazda discuțiilor, a cerut respectarea armistițiului de două săptămâni convenit de cele două părți, care ar urma să expire pe 22 aprilie.

‘Intrăm într-o nouă săptămână pe fondul escaladării conflictului. Iranul a declarat că orice apropiere a navelor de război americane de Strâmtoarea Ormuz ar fi considerată o încălcare a acordului de armistițiu și ar declanșa un răspuns militar. Perspectiva reluării luptelor ar putea perturba piețele și ar putea crește prețurile petrolului’, declară Kathleen Brooks, analist la XTB. ‘Absența unui acord înseamnă că Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă și ar putea deveni și mai periculoasă (…) Conflictul intră în a șasea săptămână și am putea începe să vedem mai clar pagubele economice’, avertizează Kathleen Brooks.

‘Chiar și fără o reluare completă a ostilităților, prețul țițeiului ar trebui să rămână la un nivel ridicat atâta timp cât strâmtoarea rămâne un punct de tensiune. Eșecul negocierilor este dăunător piețelor, deoarece anulează o parte din câștigurile (din recentul armistițiu). Cu toate acestea, din moment ce diplomația nu a fost complet abandonată, nu asistăm automat la o revenire la nivelurile de panică atinse la începutul conflictului’, precizează Charu Chanana de la Saxo Markets. În consecință, ‘situația se reduce la o incertitudine: nici război, nici pace, iar investitorii se află într-o poziție instabilă (…) fiecare informație venită de la Washington, Teheran sau Israel poate provoca fluctuații rapide ale piețelor’, adaugă Charu Chanana.

Anunțul blocadei navale a provocat scăderi pe bursele asiatice. În jurul orei 5:30 GMT, indicele Nikkei al bursei de la Tokyo era în scădere cu 0,74%, la 56.498 de puncte. La Seul, indicele principal Kospi a scăzut cu 0,88%. Bursa de la Sydney a pierdut 0,51%, indicele Hang Seng al bursei din Hong Kong a pierdut 1,14%, iar bursa de la Taipei a scăzut cu 0,09%.

‘Anticipăm o volatilitate crescută (…) Piețele trebuie să aibă răbdare din cauza complexității procesului de pace: un acord final care să permită redeschiderea Strâmtorii Ormuz în prima rundă de negocieri era, în mod clar, puțin probabil’, a apreciat Kathleen Brooks.

În paralel, prețul aurului a scăzut luni dimineață cu 2,2%, până la aproximativ 4.721 de dolari pe uncie. Scumpirea petrolului sporește riscurile inflaționiste, crescând probabilitatea ca băncile centrale să amâne sau să majoreze ratele dobânzilor, ceea ce este un element negativ pentru aur, care nu aduce dobânzi investitorilor.