Banca Centrală Europeană menține nemodificate ratele dobânzilor

Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat joi că a decis să mențină nemodificate cele trei rate ale dobânzilor reprezentative, dar monitorizează atent intensitatea și durata conflictului din Orientul Mijlociu, se arată într-un comunicat al instituției cu sediul la Frankfurt.

”Deși deosebit de volatile, perspectivele prețurilor produselor energetice se situează, în prezent, în apropierea scenariului de bază din proiecțiile experților Eurosistemului din luna iunie și la niveluri net superioare celor înregistrate înaintea conflictului din Orientul Mijlociu. Gradul de incertitudine rămâne ridicat, iar impactul inflaționist al șocului energetic încă nu s-a manifestat pe deplin. Prin urmare, Consiliul guvernatorilor monitorizează atent intensitatea și durata șocului, precum și efectele sale indirecte și de runda a doua. Consiliul guvernatorilor se angajează să definească politica monetară astfel încât să asigure stabilizarea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu”, a informat joi BCE.

În plus, Consiliul guvernatorilor a informat că ”se menține într-o poziție favorabilă pentru a face față incertitudinilor generate de conflict. Consiliul guvernatorilor va urma o abordare bazată pe date și de la o ședință la alta pentru a determina orientarea adecvată a politicii monetare. Mai exact, deciziile Consiliului guvernatorilor privind ratele dobânzilor se vor baza pe evaluarea sa cu privire la perspectivele inflației și riscurile asociate acestora, având în vedere noile date economice și financiare, precum și la dinamica inflației de bază și la robustețea transmisiei politicii monetare. Consiliul guvernatorilor nu își asumă vreun angajament prealabil cu privire la o anumită traiectorie a ratelor dobânzilor”.

Rata dobânzii la facilitatea de depozit, rata dobânzii la operațiunile principale de refinanțare și rata dobânzii la facilitatea de creditare marginală vor rămâne nemodificate la 2,25%, 2,40% și, respectiv, 2,65%.

De asemenea, portofoliile programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP) și programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme – PEPP) se reduc într-un ritm măsurat și previzibil, în condițiile în care Eurosistemul nu mai reinvestește principalul aferent titlurilor ajunse la scadență, a informat joi BCE.

Consiliul guvernatorilor ”este pregătit să își ajusteze toate instrumentele în limitele mandatului său pentru a asigura stabilizarea inflației la nivelul țintei sale de 2% pe termen mediu și pentru a menține funcționarea fără sincope a transmisiei politicii monetare. De asemenea, instrumentul de protecție a transmisiei politicii monetare (Transmission Protection Instrument – TPI) este disponibil pentru a contracara o dinamică nejustificată, dezordonată a pieței care constituie o amenințare gravă la adresa transmisiei politicii monetare la nivelul tuturor țărilor din zona euro, permițând astfel Consiliului guvernatorilor să își îndeplinească cu mai multă eficacitate mandatul privind stabilitatea prețurilor”, se arată în comunicatul instituției cu sediul la Frankfurt.