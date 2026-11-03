BCE: Țările din zona euro se integrează mai rapid cu Statele Unite decât între ele

Țările din zona euro se integrează mai rapid cu Statele Unite decât între ele, a afirmat luni vicepreședintele Băncii Centrale Europene (BCE), Boris Vujcic, argumentând că această tendință face mai vulnerabil blocul la șocurile economice, într-un moment în care sporesc tensiunile geopolitice, transmite Reuters.

Declarația scoate în evidență un paradox, în contextul eforturilor îndelungate din UE pentru crearea pieței unice de capital: banii puși deoparte în Europa ajung să fie investiți în SUA, în timp ce granițele naționale continuă să fragmenteze investițiile în interiorul blocului comunitar.

Citând un studiu al BCE, Vujcic a spus că barierele estimate în calea investițiilor transfrontaliere în acțiuni, între zona euro și Statele Unite, au scăzut cu un sfert din 2014, mai mult decât dublu față de barierele din interiorul zonei euro.

‘Uluitor, ne integrăm mai rapid cu SUA decât unii cu ceilalți’, a declarat oficialul la o conferință pe teme financiare în Dublin. Acesta a arătat spre dovezile care sugerează că piețele de capital fragmentate din Europa fac economia mai puțin rezilientă.

Studiul BCE arată că în timpul pandemiei firmele care aveau în principal acționari de pe plan local au redus investițiile cu aproximativ 20% mai mult decât cele cu investitori internaționali. De asemenea, companiile europene tind să reducă investițiile când cresc cotațiile țițeiului, spre deosebire de firmele din SUA, a explicat Vujcic.

‘Într-o Europă fragmentată, investițiile se reduc ori de câte ori apare un șoc. Aceasta este o problemă de reziliență înainte de a fi o problemă de creștere’,a adăugat el.