BERD: Perspectivele de creștere din centrul și sud-estul Europei, afectate de taxele vamale americane și concurența din China

Perspectivele de creștere pentru unele țări din centrul și sud-estul Europei, inclusiv Ungaria, România și Slovenia, s-au înrăutățit, pe fondul efectelor taxelor vamale americane și al sporirii concurenței chineze asupra exporturilor lor, potrivit raportului ‘Regional Economic Prospects’, publicat joi de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), informează Euronews.

Avansul economiilor celor 43 de țări în care investește BERD ar urma să crească de la 2,8% în 2024 la 3,3% în primul semestru din 2025. Apoi creșterea va încetini în Asia Centrală, sudul și estul Mediteranei, sud-estul Europei, Europa Centrală și statele baltice. Actuala perspectivă nu include regiunile care s-au alăturat recent, cum ar fi Africa Subsahariană și Irak.

Principalele riscuri la adresa creșterii includ continuarea tensiunilor comerciale și slăbirea cererii pe plan global. Totuși, BERD se așteaptă la o redresare a creșterii în 2026. După un avans de 3,1% anul acesta, creșterea va accelera la 3,3% în 2026, previzionează BERD.

Instituția a îmbunătățit prognozele privind PIB-ul Poloniei, care ar urma să înregistreze o creștere de 2,5% anul acesta, și al Lituaniei în 2026. Referindu-se la cele două țări, economistul șef al BERD, Beata Javorcik, a declarat: ‘Vedem că statele care au o evoluție bună sunt cele diversificate, economiile mai mari, cum ar fi Polonia, mai puțin dependente de exporturi, țări care investesc foarte mult, în special în sectorul public’.

PIB-ul Ucrainei ar urma să crească cu 2,5% anul acesta, față de un nivel de 3,3% previzionat în mai, din cauza impactului agresiunii Rusiei și a recoltelor agricole slabe.

În sud-estul Uniunii Europene, inclusiv în Bulgaria, Grecia și Romania, previziunile de creștere au fost reduse cu 0,3% pentru acest an și cu 0,5% anul viitor. Exporturile mai scăzute sunt echilibrate de investițiile mai solide în regiune, unde România este în cea mai slabă poziție, consideră BERD. Țara ‘va avea nevoie să utilizeze deplin fondurile europene pentru a stimula creșterea’, consideră BERD. Instituția se așteaptă la o creștere medie de 1,7% în 2025 și 1,9% în 2026 pentru cele trei țări din sud-estul Uniunii Europene.

În privința Europei, BERD consideră că tensiunile comerciale reprezintă unul dintre punctele de presiune. Sunt impuse taxe vamale de 15% aproape pentru toate exporturile UE către SUA, ceea ce afectează evoluția regiunii.

‘Impactul taxelor vamale încă nu s-a materializat’, a atras atenția Javorcik.

În plus, statele din Europa se confruntă pe termen lung cu riscul sporirii concurenței comerciale din partea Chinei.

China este responsabilă pentru un sfert din exporturile globale și exportă mai mult decât Germania și SUA la un loc. ‘China și țările noastre tind să exporte produse similare, ceea ce înseamnă că statul asiatic devine un competitor pentru economiile dezvoltate din Europa’, susține Javorcik.

În ultimul deceniu, China și-a majorat exporturile de mașini și baterii, mărfuri care de asemenea au ponderi importante în exporturile unor țări din zona în care este prezentă BERD.