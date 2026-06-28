Acţiunile producătorilor de cipuri scad puternic, pe fondul temerilor privind costurile tot mai mari ale inteligenţei artificiale

Acţiunile companiilor din industria semiconductorilor au înregistrat scăderi semnificative vineri, investitorii devenind tot mai îngrijoraţi că explozia costurilor infrastructurii necesare inteligenţei artificiale ar putea afecta profitabilitatea marilor companii din tehnologie, transmite CNBC.

În Statele Unite, Intel a pierdut aproximativ 3%, Sandisk a scăzut cu 6%, Arm cu peste 3%, iar Marvell cu aproape 5%. Şi Micron, care în ziua precedentă înregistrase un salt spectaculos după publicarea unor rezultate financiare peste aşteptări, a cedat aproximativ 3%.

În grupul celor mai valoroase companii de tehnologie din SUA, cunoscut drept ”Magnificent Seven”, majoritatea acţiunilor au reuşit să recupereze o parte din pierderi. Excepţiile au fost Nvidia şi Alphabet, care au rămas pe minus. Totuşi, toate cele şapte companii au înregistrat scăderi de cel puţin 8% în luna iunie.

Şi în Europa, sectorul semiconductorilor a fost puternic afectat. ASML a scăzut cu aproximativ 2%, Infineon cu aproape 5%, ASM International cu 3%, STMicroelectronics cu 4%, iar Be Semiconductor cu aproximativ 3%.

În Asia, conglomeratul japonez SoftBank a condus declinul pieţelor tehnologice, pierzând peste 12% într-o singură şedinţă. Investitorii sunt îngrijoraţi atât de evoluţia companiei Arm Holdings, deţinută de SoftBank, cât şi de informaţiile potrivit cărora OpenAI şi-ar putea amâna listarea la bursă până anul viitor, în contextul dificultăţilor de a atrage investitori la o evaluare de aproximativ 1.000 de miliarde de dolari.

Scăderile s-au extins şi asupra producătorilor asiatici de cipuri. SK Hynix a pierdut peste 8%, Samsung Electronics aproximativ 9%, Advantest aproape 10%, Tokyo Electron circa 5%, iar TSMC din Taiwan aproximativ 1%. În Hong Kong şi China continentală, Alibaba a scăzut cu peste 6%, Baidu cu peste 4%, Tencent cu aproximativ 2%, Xiaomi cu aproape 4%, iar Semiconductor Manufacturing International Corp a pierdut aproape 7%.

Între timp, Apple a recuperat aproximativ 1%, după ce joi înregistrase cea mai mare scădere din ultimul an, în urma anunţului privind majorarea preţurilor pentru MacBook şi iPad din cauza costurilor tot mai ridicate ale memoriilor şi altor componente electronice.

Analiştii avertizează că scumpirea accelerată a semiconductorilor, determinată de investiţiile masive în infrastructura pentru inteligenţă artificială, ar putea reduce marjele de profit ale marilor companii din tehnologie în perioada următoare, chiar dacă cererea pentru produse şi servicii AI rămâne foarte ridicată.