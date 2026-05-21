Bolojan: Nu am încurajat traseismul, dar un grup mare de parlamentari neafiliați e un factor care nu generează predictibilitate

Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat, miercuri, că atragerea în partid a unor parlamentari proveniți de la AUR, SOS, POT și PSD este generată de situația actuală din Parlament, în care cel puțin 10% din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați, iar existența unui grup mare de aleși neafiliați reprezintă un factor care nu generează predictibilitate în Legislativ.

El a fost întrebat, la B1TV, dacă este important să atragă în PNL parlamentari care au au fost aleși pe listele AUR, SOS, POT și PSD, având în vedere că în partidul său s-a format un grup de aleși proveniți din aceste formațiuni.

‘Eu nu am încurajat traseismul politic, dar avem o situație interesantă în Parlamentul României, în care 10% cel puțin din parlamentari nu se mai regăsesc pe listele pe care au fost votați în 2024. Prin urmare, există un număr destul de important, de 50 de parlamentari. În situația în care dintre acești parlamentari au purtat discuții cu organizațiile noastre județene și s-au înțeles pe tema unei colaborări, sunt oameni în bună regulă, am fost întrebat, de exemplu, de câțiva colegi pe tema asta și din punctul meu de vedere le-am spus: ‘dacă vă înțelegeți și oamenii nu au niciun fel de probleme, nu văd de ce nu am putea să colaborăm’. Cea mai proastă situație este să existe un grup mare de parlamentari care nu sunt afiliați nicăieri, pentru că sunt un factor care nu generează predictibilitate în Parlament’, a răspuns Bolojan.

Președintele liberalilor a respins ideea că respectivilor parlamentari li s-ar fi promis ceva la schimb pentru a se alătura PNL.

‘Nu cred că atunci când te înscrii într-un partid sau decizi să colaborezi într-o formă sau alta trebuie să o faci neapărat dacă primești ceva și, cu siguranță, parlamentarii care s-au alăturat grupurilor PNL de la Senat sau de la Cameră, în afară de discuțiile rezonabile de a vedea dacă există niște idei cât de cât convergente politic, nu s-a pus problema unor astfel de discuții și personal nu sunt de acord cu acest tip de abordare’, a menționat Bolojan.

Întrebat dacă parlamentarii neafiliați pot influența, în conjunctura actuală, votul pentru formarea unui nou guvern, liderul PNL a răspuns afirmativ.

‘Dacă un grup de parlamentari care reprezintă o pondere de 10% ar funcționa coerent, atunci cu siguranță au o pondere, gândiți-vă, mai mare decât grupul UDMR, de exemplu. Deci, pot să influențeze într-o măsură sau alta, în cazul unor voturi relativ apropiate, formarea unui guvern sau adoptarea unor proiecte de legi într-un sens sau în altul’, a spus Bolojan.

Totodată, el a fost întrebat despre afirmația colegului său din conducerea partidului, primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, potrivit căruia consultările de la Palatul Cotroceni cu partidele și parlamentarii convocate de președintele Nicușor Dan sunt ‘pentru a merge ca să aibă de unde se întoarce’.

‘Consultările sunt impuse, practic, de prevederile Constituției și eu cred că ele sunt necesare, sunt perfect în bună regulă și după o rundă, două, președintele României va lua o decizie legat de propunerea pentru un premier sau alta’, a răspuns Bolojan.

Referitor la formarea unui nou guvern, el a subliniat că este necesar să fie instalat cât mai repede, întrebat când speră la o decizie a șefului statului cu privire la desemnarea unui candidat de premier.

‘Suntem într-o situație foarte importantă pentru România, pentru că în aceste zile sunt discuții strategice privitoare la absorția de fonduri europene. Așa cum a anunțat Comisia Europeană, până la sfârșitul lunii mai, trebuie încheiate toate negocierile pentru modificarea PNRR-ului’, a mai menționat premierul interimar Ilie Bolojan.