BNR a obținut în 2025 un profit de 2,34 miliarde lei

Banca Națională a României a înregistrat în 2025 un profit de 2,346 miliarde lei, din care 1,877 miliarde lei (80%) a fost repartizat către bugetul de stat și 281,58 milioane lei pentru majorarea rezervelor statutare, conform Raportului anual 2025, publicat vineri de banca centrală.

Profitul obținut de BNR în 2025 a fost cu 15% peste nivelul planificat (2,038 miliarde lei), dar cu circa 39% mai mic față de cel din 2024.

Veniturile au totalizat anul trecut 1,002 miliarde lei (cu 1,1% sub nivelul planificat), iar cheltuielile 9,656 miliarde lei (minus 4,4% față de nivelul bugetat).

‘Prin acțiunile pe care le întreprinde, Banca Națională a României implementează o politică monetară adecvată realizării obiectivului său fundamental și asigură îndeplinirea celorlalte atribuții prevăzute de lege, fără a urmări rezultate de ordin comercial cum ar fi maximizarea profitului. Totuși, în activitatea băncii centrale există o preocupare permanentă pentru utilizarea eficientă a resurselor aflate la dispoziția sa, inclusiv prin limitarea cheltuielilor proprii de funcționare. Astfel, cheltuielile de funcționare au fost în 2025 cu circa 10% sub nivelul bugetat, iar ponderea lor în cheltuielile totale s-a menținut la același nivel ca în anul anterior, respectiv 8%’, se menționează în raport.

Rezultatul financiar la 31 decembrie 2025 este profit în sumă de 2,346 miliarde lei, cu 39% la sută (-1,496 miliarde lei) mai mic față de cel înregistrat în anul anterior (3,842 miliarde lei), ca urmare, în principal, a următoarelor evoluții: obținerea unui profit operațional semnificativ, în sumă de 6,857 miliarde lei, cu 21% (+1,21 miliarde lei) peste profitul operațional al anului anterior (5,646 miliarde lei); înregistrarea de cheltuieli cu diferențele nefavorabile din reevaluarea activelor nete în valută în sumă de 4,298 miliarde lei, cu 178% mai mari (+2,749 miliarde lei) decât nivelul cheltuielilor similare consemnat la 31 decembrie 2024 (1,548 miliarde lei); înregistrarea de cheltuieli cu diferențele nefavorabile din reevaluarea la valoarea de piață a titlurilor denominate în valută în sumă de 212,72 milioane lei, cu 18% (-47,054 milioane lei) mai puțin decât nivelul cheltuielilor similare consemnat la 31 decembrie 2024 (259,774 milioane lei); înregistrarea de venituri nete din reevaluarea construcțiilor și terenurilor la 31 decembrie 2024 în sumă de 4,166 milioane lei (2025: zero).

Potrivit sursei citate, rezultatul financiar pozitiv al Băncii Naționale a României a fost susținut, în principal, de realizarea de venituri nete din administrarea activelor și pasivelor în valută; în anul 2025, veniturile nete din administrarea activelor și pasivelor în valută au fost de 9,018 miliarde lei, cu 1% mai mari (+89,852 milioane lei) decât cele aferente anului 2024, în sumă de 8,928 miliarde lei.

Valoarea în lei a activelor externe la 31 decembrie 2025 a crescut față de perioada similară a anului anterior cu 11,1% în termeni nominali (+40,230 miliarde lei), respectiv cu 1,3%

în termeni reali (+5,065 miliarde lei).

‘Existența unui nivel adecvat al rezervelor internaționale reprezintă unul dintre cele mai importante elemente ale credibilității externe a unui stat; în cazul Băncii Naționale a României, activele externe reprezentau 97,9% din totalul activelor bilanțiere la 31 decembrie 2025’, se precizează în raportul consultat de Agerpres.

Veniturile totale realizate în anul 2025 au fost în cuantum de 12,002 miliarde lei, valoare ce indică un grad de realizare de 98,9% față de nivelul planificat al perioadei. Reprezentanții BNR explică faptul că această evoluție a fost determinată de dinamica categoriilor de venituri cu impact semnificativ în execuția bugetară, respectiv veniturile din dobânzi, care au înregistrat un grad de realizare de 98,5%, precum și veniturile din operațiuni valutare, realizate în proporție de 97,8%, ca urmare, în principal, a orientării plasamentelor realizate în cadrul activității de administrare a rezervelor internaționale către operațiuni cu titluri, în detrimentul plasamentelor sub formă de depozite la alte bănci centrale, în condițiile unor randamente mai avantajoase aferente titlurilor, ceea ce a influențat nivelul realizat al veniturilor din dobânzi.

Cheltuielile totale efectuate în anul 2025 au fost în valoare de 9,656 miliarde lei, ceea ce reprezintă 95,6% din prevederile bugetare, evoluție realizată în principal pe seama nivelului mai redus decât cel anticipat al cheltuielilor cu diferențele nefavorabile din reevaluarea activelor și pasivelor în valută la 31 decembrie 2025. Acestea au înregistrat un cuantum de 4,51 miliarde lei, valoare ce reprezintă 90,2% din prevederile bugetare, evoluție consemnată, în principal, pe seama componentei diferențelor nefavorabile din reevaluarea la valoarea de piață a titlurilor denominate în valută.

Raportul mai semnalează că poziția financiară a Băncii Naționale a României la 31 decembrie 2025 a înregistrat o consolidare considerabilă, capitalul propriu al instituției înregistrând un nivel semnificativ pozitiv (66,391 miliarde lei), cu 37% mai mare (+17,87 miliarde lei) față de 31 decembrie 2024 (48,516 miliarde lei).