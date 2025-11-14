BNR a revizuit în creștere, la 9,6%, prognoza de inflație pentru finalul acestui an

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 9,6%, de la 8,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025 și anticipează că aceasta va ajunge la 3,7% la sfârșitul lui 2026, comparativ cu 3% în prognoza anterioară, potrivit datelor prezentate vineri de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

‘Rata anuală a inflației calculată pe baza indicelui prețurilor de consum are o traiectorie descendentă cvasicontinuă cu o ajustare amplă în trimestrul III anul viitor, o reducere de 5 puncte procentuale. Când? Atunci când iese din baza de calcul impactul direct al șocurilor pe calea ofertei. Ce mai observăm? Că față de prognoza din vară, din raportul de inflație precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflației. Ce s-a subestimat în vară? S-a subestimat în primul rând impactul măsurilor administrative, liberalizarea pieței de energie electrică și majorarea impozitelor indirecte din trimestrul III, nai ales pe partea de electricitate și, de asemenea, ca să spun așa, un impact care e greu de măsurat, al anticipațiilor inflaționiste și care s-a conturat. Este un mediu politic, să îi spunem, și social destul de tensionat în țară în această perioadă și bineînțeles că toate aceste discuții împing creșterile de prețuri mai sus decât am anticipat noi în lunile de vară’, a spus Mugur Isărescu, la conferința de prezentare a Raportului trimestrial asupra inflației.

Conform BNR, reintrarea în intervalul țintei este anticipată în trimestrul I 2027.

Guvernatorul BNR e menționat că în 2025 avem aproape jumătate din inflație determinată de impozitele indirecte, TVA și accize, energie electrică și gaze naturale.