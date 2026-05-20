Rata anuală a inflației în România a fost de aproape trei ori mai mare decât media UE și în aprilie

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a crescut până la 3,2% în luna aprilie, de la un nivel de 2,8% în martie, iar România este, din nou, țara cu cea mai ridicată inflație, cu un avans anual al prețurilor de 9,5%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).

Luna trecută, țările membre UE cu cele mai scăzute rate anuale ale inflației au fost: Suedia (0,5%), Danemarca (1,2%) și Cehia (2,1%). La polul opus, țările membre UE cu ratele cele mai ridicate ale inflației au fost: România (9,5%), Bulgaria (6%) și Croația (5,4%).

Comparativ cu situația din luna martie 2026, rata anuală a inflației a scăzut doar în cinci state membre, a rămas stabilă într-o singură țară și a crescut în 21 țări membre, inclusiv în România (de la 9% până la 9,5%).

De asemenea, rata anuală a inflației în zona euro a crescut până la 3% în aprilie, de la un nivel de 2,6% în martie. Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației în zona euro a venit din partea serviciilor (1,38 puncte procentuale), urmate de prețurile la energie (0,99 puncte procentuale) și prețurile la alimente, alcool și țigări (0,46 puncte procentuale).

În cazul României, datele publicate anterior de Institutul Național de Statistică (INS) arătau că rata anuală a inflației a crescut la 10,71% în aprilie, de la 9,87% în luna martie, în condițiile în care serviciile s-au scumpit cu 13,04%, mărfurile nealimentare cu 12,02%, iar mărfurile alimentare cu 7,39%.

‘Indicele prețurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,84%. Rata inflației de la începutul anului (aprilie 2026 comparativ cu decembrie 2025) a fost 3,1%. Rata anuală a inflației în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 a fost 10,7%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) față de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) a fost 9,0%’, se arată în comunicatul INS.

Potrivit sursei citate, indicele armonizat al prețurilor de consum în luna aprilie 2026 comparativ cu luna martie 2026 a fost 100,73%. Rata anuală a inflației în luna aprilie 2026 comparativ cu luna aprilie 2025 calculată pe baza indicelui armonizat al prețurilor de consum (IAPC) a fost 9,5%. Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (mai 2025 – aprilie 2026) față de precedentele 12 luni (mai 2024 – aprilie 2025) determinată pe baza IAPC a fost 8,0%.

Banca Națională a României (BNR) a revizuit în creștere, la 5,5%, de la 3,9% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2026 și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul lui 2027, potrivit datelor prezentate marți de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

‘S-a amplificat ideea că Banca Națională prognozează creșterea inflației, când, de fapt, fraza următoare era clară: inflația scade la jumătate, de la aproape 11% la aproximativ 5%. Faptul că va crește în mai și iunie cu 0,1 – 0,3 puncte procentuale s-a amplificat la nivelul societății. Va crește până prin iulie, probabil până la 11%, dar creșterile sunt mici, pentru că apoi, în iulie, august și septembrie, vom avea deja o inflație de aproximativ 6%, iar spre sfârșitul anului, 5% și ceva’, a declarat Mugur Isărescu, într-o conferință de presă.

El a menționat că prognoza se bazează pe datele disponibile în prezent. De asemenea, guvernatorul BNR a precizat că proiecțiile sunt strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, respectiv existența unui guvern.

‘Este posibil ca și în Europa inflația să crească, nu neapărat la 5,5%. În sfârșit, s-ar putea să nu mai fim în toamnă campioni la inflație. Ne dorim acest lucru, dar nu depinde numai de noi’, a transmis guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.