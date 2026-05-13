De la promisiuni la reguli: ce urmează pentru piața imobiliară din România în 2026

Homezz și Antena 3 CNN, în cadrul conferinței naționale ”Piața imobiliară din România 2026: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”, reunesc liderii sectorului pentru a discuta despre reglementare, încredere și capital.

Conferința națională homeZZ, “Piața imobiliară din România 2026: de la promisiuni la reguli, încredere și capital”, va avea loc miercuri, 20 mai 2026 la Centrul de conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, Calea Griviței nr. 84-98, etaj 2, București, de la ora 09:30.

După prima ediție a conferinței homeZZ, „Viitorul pieței imobiliare din România – încredere, inovație, adaptare”, în cadrul căreia lideri ai industriei au conturat principalele direcții de evoluție ale pieței, revenim anul acesta cu o nouă ediție construită pe același principiu: dialog aplicat, analiză realistă și perspective relevante pentru deciziile prezentului.

Ediția din 2026 este, în primul rând, un follow-up al concluziilor și temelor asumate în cadrul primei conferințe. Revenim asupra predicțiilor și scenariilor discutate, în ce măsură acestea s-au confirmat, cum s-a ajustat piața și ce lecții pot fi extrase din evoluțiile ultimului an.

În același timp, contextul actual aduce în prim-plan teme noi, tot mai concrete pentru industrie: fiscalitatea s-a înăsprit, regimul TVA s-a modificat, iar piața a trecut prin șocul de încredere generat de cazul Nordis. Toate acestea au influențat dinamica finanțării, costurile de dezvoltare și comportamentul cumpărătorilor. Pe agenda conferinței se află și subiecte precum adaptarea produsului imobiliar la cererea reală, presiunile de reglementare, electrificarea cartierelor rezidențiale, dar și modul în care orașele și infrastructura influențează deciziile de investiție.

A doua ediție își propune astfel să ofere nu doar o radiografie a momentului, ci și un cadru strategic de discuție pentru următoarea etapă a pieței imobiliare — un spațiu în care experiența practică, analiza de piață și perspectiva investițională se întâlnesc pentru a contura direcțiile relevante pentru 2026 și anii următori.

Subiecte abordate

Stabilitatea legislativă și fiscală

A devenit fiscalitatea noul urbanism al pieței imobiliare?

Cum se reflectă taxarea în prețul locuințelor, costul creditării și deciziile de investiție? Cât din scumpirea finală este generată de creșterea TVA, cât din costul finanțării și cât din lipsa de ofertă?

Mai poate România vorbi despre locuințe accesibile în condițiile schimbării regulilor fiscale în timpul jocului?

Digitalizare

Digitalizarea sectorului real estate: cum transformă tehnologia dezvoltarea, vânzarea și administrarea proiectelor imobiliare?

Cum se schimbă valoarea unui proiect în 2026? Încrederea, reputația, accesul la sănătate, mobilitate și spații verzi devin factori esențiali de diferențiere.

Oamenii nu mai cumpără doar apartamente, ci acces la infrastructură, siguranță, wellbeing și calitatea vieții. Cum influențează comunitatea valoarea unui proiect?

Devine infrastructura medicală un nou criteriu strategic în evaluarea proiectelor și dezvoltarea ecosistemelor urbane?

Pot coexista un control urbanistic strict și proceduri rapide de autorizare? Cum simplificăm și digitalizăm procesul fără să afectăm dezvoltarea orașelor?

Care este termenul realist pentru obținerea tuturor avizelor necesare unui proiect rezidențial în România?

Accesul la informații cadastrale și urbanistice rămâne fragmentat. Cum ar putea arăta un ecosistem digital integrat pentru piața imobiliară?

Registru național al proiectelor și protecția cumpărătorului

Legea Nordis” și efectele sale asupra încrederii în piața rezidențială.

Este suficientă noua legislație sau România are nevoie de un registru public al proiectelor imobiliare?

Cum diferențiem dezvoltatorii serioși de cei speculativi, fără a bloca investițiile și dezvoltarea pieței?

Criza locuințelor accesibile: de ce segmentul mediu și locuințele sociale moderne rămân aproape inexistente în România?

Accesul la credit și costul finanțării: mai poate clasa de mijloc să cumpere locuințe într-o piață dependentă de dobânzi?

Agentul imobiliar între intermediere și consultanță: responsabilitate, transparență și educație pentru client

Cum pot fi transparentizate comisioanele și reprezentarea exclusivă pentru a crește încrederea publicului în serviciile imobiliare?

O conferință realizată de homeZZ și susținută de postul de televiziune Antena 3 CNN, care va prelua live tronsoane ale dezbaterii.

Conferința va fi transmisă integral live miercuri, 20 mai, de la ora 09:30 pe site-urile antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale:

Participarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.