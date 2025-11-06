BNR: Băncile anticipează, pentru trimestru III din acest an, o continuare a înăspririi standardelor de creditare

Băncile anticipează, pentru trimestrul III din acest an, o continuare a înăspririi standardelor de creditare pentru creditele de consum și o cvasistagnare a celor pentru achiziția de terenuri și locuințe, cât și a celor destinate companiilor nefinanciare, conform ‘Sondajului privind creditarea companiilor nefinanciare și a populației – trimestrul II 2025’, publicat joi de Banca Națională a României.

‘În T2 2025, băncile din România au raportat înăsprirea standardelor de creditare pentru împrumuturile și liniile de credit acordate sectorului real. Principalii factori care au determinat această evoluție au fost reprezentați de modificarea ponderii creditelor neperformante în portofoliul băncii și așteptările privind situația economică generală. Instituțiile de credit au semnalat faptul că riscul de credit s-a majorat pentru 8 dintre cele 10 sectoare economice luate în considerare comparativ cu trimestrul anterior, cel mai riscant sector fiind considerat, în continuare, cel energetic. Pentru T3 2025, băncile anticipează o continuare a înăspririi standardelor de creditare pentru creditele de consum și o cvasistagnare a celor pentru achiziția de terenuri și locuințe, cât și a celor destinate companiilor nefinanciare’, se arată în document.

Potrivit sursei citate, instituțiile de credit au indicat faptul că cererea de credite din partea companiilor a înregistrat o creștere în trimestrul II din 2025. Cei mai importanți factori care au contribuit la majorarea cererii din partea companiilor nefinanciare au fost nevoia de împrumuturi pentru investiții, nevoi curente și activitatea de fuziuni/achiziții sau restructurări.

În schimb, în cazul populației evoluțiile au fost mixte. Cererea pentru creditele de consum s-a majorat, iar cea pentru creditele ipotecare și-a întrerupt trendul ascendent din ultimele trimestre și a înregistrat o diminuare în acest trimestru.

BNR menționează că, în cazul populației, factorii care au acționat asupra cererii au fost nivelul de încredere a consumatorilor, nivelul general al ratelor dobânzii și finanțarea prin utilizarea propriilor economii.

În ceea ce privește T3 2025, băncile se așteaptă la o continuare a creșterii cererii de credite din partea companiilor nefinanciare și la o reducere a cererii de credite din partea populației, pentru ambele tipuri de împrumuturi (consum și ipotecar).

Sondajul este efectuat trimestrial de BNR, în lunile ianuarie, aprilie, iulie și octombrie. Are la bază un chestionar (publicat în cadrul analizei din mai 2008) care este transmis primelor 10 bănci alese după cota de piață aferentă creditării companiilor și populației. Aceste instituții dețin aproximativ 80% din creditarea acestor sectoare.