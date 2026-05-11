Hidroelectrica alocă peste 4 milioane lei pentru mentenanța sistemelor de automatizare de la Porțile de Fier

Hidroelectrica alocă, din fonduri proprii, 4,088 milioane lei, fără TVA, pentru servicii de mentenanță a sistemelor de automatizare, monitorizare și control de la hidrocentralele Porțile de Fier, potrivit unui anunț de participare postat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP).

Conform sursei citate, ofertantul trebuie să facă dovada că a prezentat și dus la bun sfârșit, în ultimii cinci ani, servicii similare cu obiectul achiziției, în valoare cumulată de 4 milioane lei fără TVA, la nivelul unuia sau a cel mult cinci contracte.

Contractul va fi atribuit prin licitație deschisă, pe criteriul celui mai bun raport calitate-preț, și implică încheierea unui acord-cadru cu un singur operator economic.

Termenul-limită pentru primirea ofertelor este 9 iunie 2026, ora 15:00.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie regenerabilă din România, gestionând un portofoliu de 188 centrale hidroelectrice cu o putere totală de 6,4 GW, precum și parcul eolian Crucea, cu 108 MW instalați.