Bogdan Ivan: Donez şi luna aceasta 20% din salariul meu de ministru

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunţat, luni seară, că a donat şi în luna august 2.500 de lei – 20% din salariul său. ”Nu pot pune austeritatea doar pe spatele oamenilor”, a transmis Ivan, cerând celor din companiile subordonate ministerului să-i urmeze exemplul.

”Şi în luna august, aşa cum am promis, am făcut transferul de 2.500 de lei în conturile Ministerului, 20% din salarul meu, pentru că odată ce am spus un lucru, vreau să-l duc până la capăt, nu pot pune austeritatea doar pe spatele oamenilor, doar pe spatele celor cu venituri mici care au avut de pierdut în această perioadă”, a transmis, luni seară, ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Acesta cere colegilor din companiile subordonate ministerului să-i urmeze exemplul.

”Cred că e normal ca fiecare reprezentant al statului din ecosistemul ăsta de energie, din care fac eu parte şi pe care vremernic îl conduc, să facă acelaşi gest, aşa cum şi luna trecută au făcut-o foarte mulţi colegi din conducerea companiilor din subordinea Ministerului”, a mai transmis ministrul.

Acesta consideră că, ”dacă vrem o Românie mai bună, trebuie să începem cu propriul exemplu”.