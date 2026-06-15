Datoria guvernamentală a urcat, în martie 2026, la 1.170 miliarde lei, respectiv 60,2% din PIB

Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a fost, în martie 2026, de 1.170 miliarde lei, în creștere de la 1.132 miliarde de lei în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanțelor (MF), consultate de AGERPRES.

Ca procent din PIB, datoria guvernamentală a crescut până la nivelul de 60,2%, de la 58,2% în februarie 2026 (PIB conform comunicatului INS din 5 iunie 2026).

În martie 2026, datoria pe termen mediu și lung a crescut la 1.112 miliarde de lei, de la 1.073 miliarde de lei în februarie, iar cea pe termen scurt a coborât la 58,128 miliarde lei, de la 58,655 miliarde de lei, în luna anterioară.

Cea mai mare parte din această datorie, respectiv 940,74 miliarde de lei, era reprezentată de titluri de stat. Împrumuturile se cifrau la 207,63 miliarde de lei.

Datoria în moneda națională se ridica la valoarea de 526,1 miliarde lei, cea în euro la 518,79 miliarde de lei, echivalent, iar datoria în dolari americani la 122,78 miliarde, echivalent lei.

Conform datelor Ministerului Finanțelor, în martie 2026, datoria administrației publice centrale a crescut la 1.145 miliarde lei, de la 1.107 miliarde lei în februarie 2026, din care 1.087 miliarde de lei pe termen mediu și lung. Cea mai mare parte a datoriei administrației centrale era contractată în lei (506,26 miliarde de lei) și în euro (513,22 miliarde de lei, echivalent).

Datoria administrației publice locale a urcat la 25,4 miliarde de lei, de la 25,21 miliarde de lei în luna anterioară, din care 25,39 miliarde de lei pe termen mediu și lung.

Totodată, în a treia lună a acestui an, datoria internă a administrației publice se cifra la 582,202 miliarde de lei (567,412 miliarde lei în februarie 2026), respectiv 29,9% din PIB (29,2% din PIB, în luna anterioară), din care 562,071 miliarde de lei datorie a administrației centrale și 20,131 miliarde de lei datoria administrației locale.

Potrivit sursei citate, datoria externă a administrației publice era în cuantum de 588,35 miliarde de lei (564,85 miliarde lei, în luna precedentă), respectiv 30,3% din PIB (29,1% în februarie), din care 583,07 miliarde de lei datorie externă a administrației publice centrale și 5,276 miliarde de lei datoria externă a administrației publice locale.