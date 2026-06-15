BCR a atras în mai puțin de 24 de ore peste un miliard de lei, printr-o nouă emisiune de obligațiuni

Banca Comercială Română (BCR) a încheiat o nouă emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale în valoare de peste un miliard de lei, cu o maturitate de 7 ani și opțiune de răscumpărare anticipată după 6 ani.
Banca Comercială Română (BCR) a încheiat o nouă emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale în valoare de peste un miliard de lei, cu o maturitate de 7 ani și opțiune de răscumpărare anticipată după 6 ani.
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