Bănci

BCR a atras în mai puțin de 24 de ore peste un miliard de lei, printr-o nouă emisiune de obligațiuni

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bani

Banca Comercială Română (BCR) a încheiat o nouă emisiune de obligațiuni senior nepreferențiale în valoare de peste un miliard de lei, cu o maturitate de 7 ani și opțiune de răscumpărare anticipată după 6 ani.

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