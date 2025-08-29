Bogdan Ivan: Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii că România îşi păstrează în continuare centralele pe cărbune din Valea Jiului, pentru care militez

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi că la guvern se lucrează pentru finalizarea procesului de renegociere a ţintelor asumate de către România, prin PNRR, prin care se elimină până la finalul acestui an capacităţile de producţie a energiei pe cărbune, propunerea fiind de a amâna acest termen până la finalul anului 2030. Sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii că România îşi păstrează în continuare centralele pe cărbune din Valea Jiului, pentru care militez, a mai spus ministrul.

Ministrul Energiei a declarat la Antena 3 că producţia de energie bazată pe cărbune şi pe gaz a scăzut în total, în ultimii 10 ani de zile, cu 56%, adică mai bine de jumătate din ce produce România, bazat pe cărbune şi pe gaz, le-am oprit şi nu le-am înlocuit decât într-o foarte mică măsură, adică am oprit 7.000 şi am pus în loc 1.200.

”În momentul de faţă, avem o creştere care apare începând cu anul 2015, la eolian, avem o creştere care apare uşor, începând cu anul 2017-2018, la solar şi acum e într-o continuă creştere, dar lipsa capacităţilor de stocare, a bateriilor, pentru a stoca energie electrică produsă în timpul zilei, când bate soarele şi o consumăm în perioada de vârf, face ca acea energie să fie folosită foarte puţin timp, să fie injectată în reţea aproape gratis şi să nu ne ajute, atunci când avem nevoie foarte mare de energie”, a precizat ministrul Bogdan Ivan.

El a arătat că a avut o şedinţă foarte aplicată împreună cu premierul României, împreună cu vicepremierul Marian Neacşu şi cei de la ANRE, pentru a discuta mai multe propuneri.

”Avem un pachet prin care reducem preţul final al facturilor, la consumatorul final, într-o primă etapă, şi acel pachet l-am depus deja în Guvernul României, iar acum mai actualizăm foarte puţin câteva detalii. Iar al doilea pachet la care lucrăm şi am început să lucrez încă din prima săptămână de mandat, pentru că am venit într-un context în care a fost eliminată schema de plafonare-compensare la 1 iulie, e cel referitor la capacităţile de producţie. Şi aici mă refer la producţia energiei electrice bazată pe gaz, pentru că România are foarte mult gaz, iar din 2027 va putea să exploateze şi zăcămintele din Marea Neagră, din Neptun Deep şi din Caragele, din judeţul Buzău, ceea ce va face automat ca să avem şi unul din cele mai mici preţuri la gaz din toată Uniunea Europeană, şi folosim acel gaz ca să facem energie electrică ieftină pentru următorii 60 de ani de acum înainte”, a precizat ministrul.

Bogdan Ivan a mai spus că investim în nuclear, la reactoarele 3 şi 4.

”Am început deja negocierile foarte intense cu cei din Statele Unite ale Americii, pentru că avem o tehnologie folosită la Cernavodă care astăzi se mai regăseşte doar în alte şase state europene”, a mai anunţat el.

Ivan a precizat că România a asumat cea mai agresivă politică de decarbonizare a sistemului energetic naţional din toată Uniunea Europeană.

”Ne-am ales ca şi eliminare a producţiei energie electrice pe cărbune anul 2025, la final, comparativ cu Polonia sau Germania, care au ales să meargă în continuare pe centrale pe cărbune până în 2040-2050. (..) Acum sunt convins că nu o să sufere atât de mult clima lumii că România îşi păstrează în continuare centralele pe cărbune din Valea Jiului, pentru care militez”, a menţionat Ivan.

Ministrul Energiei a mai spus că a avut o şedinţă la Guvern pentru finalizarea procesului pe care l-a început, de renegociere a ţintelor asumate de către România, prin PNRR, prin care se elimină până la finalul acestui an capacităţile de producţie a energiei pe cărbune, să o amânăm până la finalul anului 2030”, a precizat Bogdan Ivan.