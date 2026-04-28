Bogdan Ivan: În cele zece luni de mandat, am adus în țară aproximativ 8,5 miliarde de euro

Fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan a declarat, luni, că în cele zece luni de mandat a atras finanțări de aproximativ 8,5 miliarde de euro pentru proiecte strategice din domeniul energiei, inclusiv în sectorul nuclear, infrastructura de gaze naturale și tehnologii avansate de inteligență artificială.

‘La finalul acestor zece luni, împreună cu echipa pe care am condus-o la Ministerul Energiei, am adus în țara noastră, fie prin contracte de finanțare gata semnate, fie prin noi acorduri de finanțare, aproximativ 8,5 miliarde de euro. O să detaliez: 3,5 miliarde în finanțări pentru nuclear și pentru infrastructura de gaze naturale, un miliard din Fondul pentru modernizare, și încă cinci miliarde de euro în proiectul de AI Giga Factory’, a precizat Ivan în conferința de bilanț.

Fostul ministru al Energiei a subliniat importanța acestui proiect, AI Giga Factory, care va poziționa România ca o țară strategică pentru orice aliat.

‘Este un proiect extrem de important pe care l-am inițiat încă de acum un an, ca și ministru al Economiei și Digitalizării. L-am continuat la Ministerul Energiei. În cursul săptămânii trecute, am demarat procedura de selecție a operatorului care va gestiona acest proiect ce va fi construit lângă reactorul nuclear de la Cernavodă. Va fi cea mai importantă fabrică de inteligență artificială din Europa Centrală și de Est, lucru care ne va poziționa ca o țară strategică pentru orice aliat, dar mai ales pentru Uniunea Europeană și pentru Statele Unite ale Americii’, a adăugat Bogdan Ivan.