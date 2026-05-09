Bolojan: Avem ca obiectiv punerea în funcțiune a centralei de la Iernut până la sfârșitul acestui an

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat sâmbătă, la Târgu Mureș, că până la sfârșitul acestui an este în obiectiv punerea în funcțiune a centralei de la Iernut.

El a specificat că lucrările sunt contractate direct de Romgaz.

‘Voi trece pe la șantierul termocentralei de la Iernut, unde, după eșecurile pe care le-am avut, de finalizare a acestor lucrări, din păcate din 2016 până astăzi, suntem în situația în care conducerea Romgaz, căreia îi mulțumesc pentru eforturile pe care le-au făcut anul trecut și anul acesta, să închidă practic diferendele pe care le aveau cu constructorii spanioli, am ajuns în situația în care această lucrare este contractată direct de Romgaz. Lucrările practic vor începe în creștere începând de săptămâna viitoare și până la sfârșitul acestui an avem ca obiectiv punerea în funcțiune a acestei centrale importante pentru România’, a spus Bolojan.

Premierul interimar a adăugat că centrala are o capacitate de 430 de megawatti.

‘Odată cu finalizarea acestei centrale și a celei de la Mintia, începând de anul viitor vom avea o producție de energie în bandă suficient de puternică ca să putem echilibra sistemul național și este unul dintre cele mai importante proiecte din energie’, a menționat Ilie Bolojan.

Premierul interimar Ilie Bolojan a vizitat, sâmbătă, Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș – Institutul Inimii – unde va fi construită, cu finanțare PNRR, o nouă clădire de spital pentru tratarea pacienților cu afecțiuni cardiovasculare grave.