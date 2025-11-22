Bolojan: Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să-şi reducă pierderile

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toate companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise, iar cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să îşi reducă pierderile. El a explicat că sunt 27 de companii care sunt într-o situaţie dificilă, au capitaluri negative şi doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde, iar acestea mai aculumează din trecut încă peste 5 miliarde. Bolojan a adăugat că sunt 83 de companii care au plăţi restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care o treime către bugetul de stat şi restul către companii private.

”Aş încheia cu o problemă care a fost discutată în şedinţa de Guvern de ieri (joi – n.r.), şi anume îmbunătăţirea gestionării companiilor de stat. Companiile de stat gestionează segmente importante din activitatea economică, gândiţi-vă, Energie, Transporturi, alte zone, militar, producţie de armament şi de modul în care acestea sunt gestionate depind subvenţiile pe care le acordăm, care sunt miliarde de lei în fiecare an, depind pierderile pe care ei le înregistrează la bugetul de stat, care din nou sunt de miliarde în fiecare an şi de nevalorificarea unor active importante pe care, odată introduse în circuitul economic, companii private, autorităţi locale le-ar putea pune în valoare”, a declarat Ilie Bolojan, vineri, într-o conferinţă de presă.

El a explicat ce trebuie făcut cu aceste companii.

”Şi atunci am identificat un pachet de companii unde, atât de la nivel guvernamental, de la nivel de ministere, de la nivel de AMEPIP, dar şi de la conducerile acestor companii, trebuie să intervenim ca începând de anul viitor, deci de la începutul anului, nu de la sfârşitul anului, cum am păţit anul acesta, să punem în practică planuri care să îmbunătăţească activitatea acestora. Cele care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să-şi reducă pierderile, trebuie să îşi îmbunătăţească serviciile, trebuie să facă reforme. Avem companii – 27, care sunt într-o situaţie dificilă, au capitaluri proprii negative. Doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde şi mai acumulează din trecut încă peste 5 miliarde”, a transmis premierul.

El a completat spunând că, dacă nu vor fi luate măsuri, acestea vor rămâne în continuare o ”gaură neagră”.

De asemenea, premierul a subliniat că sunt companii cu pierderi sistemice.

”Avem, de asemenea, alte întreprinderi publice care au pierderi sistematice. Sunt cam 83 de companii care au plăţi restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care 30% sunt către bugetul de stat şi diferenţa către parteneri companii private şi aşa mai departe. E nevoie să intervenim în aceste companii pentru că ele beneficiază de subvenţii importante, doar în 2024 au încasat peste 8 miliarde de lei subvenţii şi fiecare leu care se economiseşte din aceste subvenţii l-am putea duce în Educaţie, în Sănătate sau în alte investiţii. Avem companii care, deşi trebuiau să prezinte planuri de redresare, nu şi-au prezentat nici pe anul acesta planurile. E greu de gândit cum sunt toleraţi şi nu vom intra în anul viitor fără să avem aceste planuri de restructurare încheiate în luna decembrie, în aşa fel încât să nu mai ajungem în această situaţie”, a anunţat Ilie Bolojan.

El a precizat că reforma companiilor de stat este o necesitate.

”De asemenea, avem societăţi mai mici, cu mai puţini salariaţi, care sunt în situaţia în care nu mai desfăşoară activităţi care au fost conforme obiectului lor de activitate de la înfiinţare şi care pot fi închise fără niciun fel de probleme, că sunt doar o sursă de cheltuieli pentru bugete. Am stabilit aceste liste de companii, responsabilitatea va fi la fiecare minister care reprezintă autoritatea tutelară şi la un grup de lucru care va fi coordonat de către doamna vicepremier Oana Gheorghiu. Reforma companiilor de stat este o necesitate şi trebuie să o facem şi va fi un element de bază, inclusiv pe componenta de buget pentru anul următor”, a transmis Ilie Bolojan.