Ford recheamă în service peste 565.000 de vehicule în SUA, din cauza riscului de incendiu în compartimentul motor

Ford Motor recheamă în service 565.691 de vehicule în Statele Unite, după ce autorităţile americane au identificat un risc de deteriorare a cablajului electric din compartimentul motor, care poate provoca un scurtcircuit şi, în anumite situaţii, un incendiu, transmite Reuters.

Anunţul a fost făcut vineri de Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzi din SUA (NHTSA).

Rechemarea vizează anumite modele Ford Bronco şi Ford Bronco Raptor fabricate între 2021 şi 2026.

Potrivit autorităţii americane, cablajul electric din compartimentul motor se poate deteriora în timpul utilizării, iar un eventual scurtcircuit poate genera căldură excesivă sau scântei, crescând riscul izbucnirii unui incendiu.

Ca măsură de remediere, dealerii Ford vor monta gratuit un înveliş de protecţie suplimentar peste cablajul electric, pentru a preveni deteriorarea acestuia şi apariţia scurtcircuitelor.

Proprietarii vehiculelor afectate vor fi contactaţi de companie pentru programarea intervenţiei în service, fără costuri.