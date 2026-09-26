Volkswagen recheamă la service peste 2,8 milioane de vehicule din cauza unei probleme la direcție

Constructorul auto german Volkswagen va rechema la service peste 2,8 milioane de vehicule mărcile VW și Audi vândute la nivel mondial, dintre care o treime în Germania, din cauza riscului de coroziune la sistemul de direcție, arată un comunicat publicat vineri de Autoritatea Federală de Transport Rutier din Germania (KBA), transmite AFP.

Această problemă poate duce la ruperea șuruburilor, ceea ce poate provoca, la rândul său, defecțiuni la direcție, a precizat KBA.

Concret, acțiunea vizează aproximativ 2,16 milioane de vehicule VW, principala marcă a celui mai mare producător auto din Europa, și aproape 700.000 de vehicule Audi. Din numărul total de vehicule vizate de această rechemare, 895.832 de automobile VW și 58.555 de automobile Audi au fost vândute în Germania.

În cazul automobilelor marca VW, cele cinci modele afectate, Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran și Caddy, au fost produse între 2013 și 2024. În ceea ce privește Audi, modelul vizat este Q3 și autoturismele au fost fabricate între 2017 și 2024.

‘O problemă de coroziune a șurubului’ a fost detectată în timpul verificărilor de calitate a vehiculelor, a confirmat un purtător de cuvânt de la Volkswagen pentru AFP. ‘Vehiculele afectate sunt acum rechemate ca măsură de precauție, deși nu au fost raportate victime’, a asigurat purtătorul de cuvânt.

Potrivit acestuia, pericolul nu este ‘atât de grav încât mașina să fie oprită imediat’. ‘Puteți continua să conduceți până la programarea la reprezentanță’ pentru a primi șuruburi noi, mai rezistente la coroziune, a adăugat el.

Aceasta este o nouă veste proastă pentru constructorul auto german, care trece în prezent printr-o perioadă dificilă, și care la începutul lunii a ajuns la un acord cu sindicatele prin care se preconizează reducerea a 50.000 de locuri de muncă suplimentare până în 2030, ceea ce aduce reducerea totală planificată a forței de muncă la aproximativ 100.000.

Grupul Volkswagen are probleme cu concurența chineză, în special din cauza decalajului său pe segmentul vehiculelor electrice.