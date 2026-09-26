Eurostat: România, printre statele UE cu cea mai mare creștere a prețurilor pachetelor de vacanță, în august

Prețurile pachetelor de vacanță în Uniunea Europeană au fost cu 3,2% mai ridicate în august 2026 decât în august 2025, în linie cu rata inflației (3,2%), în timp ce tarifele pentru transportul aerian de pasageri au scăzut cu 0,4%, rămânând mult sub nivelul inflației, arată datele publicate vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În august 2026, cea mai mare creștere anuală a a prețurilor pachetelor de vacanță a fost în Belgia (16,2%), Portugalia (14,3%), Suedia (12,8%), Lituania (12,3%) și România (11,9%). În contrast, patru state membre UE au raportat scăderi: Estonia (minus 21,1%), Spania (minus 5,2%), Italia (minus 4,8%) și Irlanda (minus 0,4%).

În cazul tarifelor pentru transportul aerian de pasageri, cel mai semnificativ avans a fost în Grecia (16,3%) și Irlanda (14,4%) comparativ cu august 2025. În 10 state membre UE au fost scăderi, cel mai sever declin fiind în Slovacia (minus 61,2%); restul au avut scăderi între minus 15,8% în Spania până la minus 0,9% în Lituania. România a înregistrat un avans de 6,3%.

Atât prețurile pachetelor de vacanță cât și tarifele pentru transportul aerian de pasageri au fluctuat semnificativ din ianuarie 2025, cea mai mare volatilitate fiind la transportul aerian de pasageri. Prețurile biletelor de avion au crescut în ritm anual cu 13,7% în aprilie 2025, apoi luna următoare au scăzut cu 3,2%. Fluctuațiile rămân vizibile în 2026, prețurile curselor aeriene începând anul cu un declin de 2,9%, urmat de o scădere de 4,7% în aprilie, o creștere majoră în mai, de 8,1%, și expansiuni moderate în următoarele luni, comparativ situația din 2025.

Pentru pachetele de vacanță, prețurile în ianuarie 2025 și februarie 2025 au fost cu 8,3% și, respectiv, 8% mai ridicate, dar apoi ritmul de creștere a încetinit. Prețurile au crescut din nou în aprilie 2025 (7,7%), apoi au fost aproape de rata inflației între iunie și octombrie 2025, înainte de a crește din nou. Ca și prețurile curselor aeriene, prețurile pachetelor de vacanță au scăzut în aprilie 2026, cu 0,5%, dar s-au redresat în următoarele luni.