Bolojan: Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România în cel mai mare producător de gaze al UE

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat marți că exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană și le-a transmis mulțumiri reprezentanților Romgaz și OMV Petrom pentru respectarea programului de lucrări.

‘Ieri, Romgaz și OMV Petrom au finalizat instalarea platformei de producție pentru exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră, cel mai mare proiect de gaze naturale din România. Structura de susținere a platformei a fost montată și fixată pe fundul mării. Are o înălțime totală de peste 220 de metri și o greutate de peste 16.000 de tone, fiind transportată și instalată cu nave speciale în ultimele luni. Instalarea platformei și a conductei de 160 de km, care face legătura cu țărmul, sunt etapele esențiale ale proiectului. Lucrările vor continua și în următoarele luni, prin realizarea tuturor racordurilor, și se vor finaliza cu testarea instalațiilor, astfel încât exploatarea gazului să înceapă din anul viitor’, a scris Ilie Bolojan într-o postare pe facebook.

El a subliniat că exploatarea gazelor din Marea Neagră este un proiect strategic în domeniul energiei pentru țara noastră.

‘Noile cantități de gaz vor permite relansarea industrială, asigurarea îngrășămintelor pentru agricultură din producția internă (combinatul Azomureș), în condiții bune pentru agricultori, precum și asigurarea gazului necesar consumului locuințelor la un preț stabil în anii următori. Exploatarea gazelor din Marea Neagră transformă România într-un actor relevant în furnizarea securității energetice în regiune și în cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Mulțumesc echipelor de proiect ale celor două companii pentru respectarea programului de lucrări’, a mai afirmat Bolojan.