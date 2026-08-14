Pîslaru: Depunem cererea de plată numărul 5, în valoare de 2,84 miliarde de euro

România va depune vineri cererea de plată numărul 5 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 2,84 miliarde de euro, care cuprinde 75 de ținte și jaloane, dintre care 21 de reforme și 54 de investiții, a anunțat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, într-o conferință de presă susținută după ședința de Guvern.

‘Astăzi vă pot spune că suntem gata cu un număr de 75 de ținte și jaloane, din care 21 de reforme, 54 de investiții, și că vom depune această cerere de plată numărul 5, în valoare de 2,84 miliarde de euro, din care 1,65 miliarde euro pe partea de grant și 433 milioane euro pe partea de împrumut’, a afirmat Pîslaru.

Acesta a precizat că cererea de plată numărul 5 este penultima prevăzută în forma finală a PNRR, iar alocarea pe granturi a rămas la 13,57 miliarde de euro.

În ceea ce privește absorbția fondurilor nerambursabile, ministrul a arătat că aceasta va ajunge la 78% după cererea de plată numărul 5, de la 66% înaintea depunerii acesteia.

‘Aș vrea să vă menționez că, din perspectiva absorbției pe PNRR, înainte de cererea de plată 5 eram la un procent de 66% din suma pe partea de granturi și, cu cererea de plată 5, vom ajunge la 78% pe suma de granturi’, a declarat ministrul.

După această cerere, România va ajunge la 10,6 miliarde de euro din totalul de 13,57 miliarde de euro. Pîslaru a subliniat că, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, cererile de plată 5 și 6 au rămas separate.

‘Prin faptul că România a păstrat fermitate pe ideea de a decupla cererea 5 de cererea 6, în acest moment, cererea 5 ne duce până la peste 10 miliarde, 10,6 miliarde, iar cererea de plată 6 nu poate să fie mai mare. Deci, practic, avem doar această diferență de 2,58 miliarde care mai rămâne de discutat’, a explicat acesta.

Referitor la investițiile finanțate prin PNRR, ministrul a afirmat că toate cele cinci spitale finanțate din granturi vor fi finalizate, iar în cazul autostrăzii A7 două segmente au deja procese-verbale de recepție, în timp ce pentru al treilea acest document ar urma să fie încheiat înainte de 31 august.

În sectorul feroviar, proiectele de tip ‘quick wins’ sunt, potrivit ministrului, bifate conform renegocierii, iar pentru segmentele feroviare renegociate de la indicatori exprimați în kilometri la valori în plată, România se află în grafic pentru recuperarea granturilor.

‘Uitându-mă numai pe portofoliile de investiții, vă pot spune că în acest moment riscurile de a rata investiții sunt mai degrabă marginale’, a susținut Pîslaru.

În privința reformelor care mai trebuie finalizate, ministrul a menționat legea hidrogenului, aflată în Parlament, și legea salarizării, care se află în redactare finală. El a atras atenția și asupra proiectului referitor la decarbonizare. ‘Acel amendament trebuie să fie respins, pentru ca să nu avem o problemă cu această cerere finală’, a adăugat ministrul.