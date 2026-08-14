Bolojan: Creșterea capacităților de stocare în domeniul energetic, direcție importantă pentru următorii ani

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat vineri că o direcție importantă, pe termen lung, în domeniul energiei ține de creșterea capacităților de stocare, atât prin investiții în producția de energie electrică fotovoltaică și eoliană, cât și prin hidrocentrale.

‘Unul din lucrurile greșite pe care le-am făcut în acești ani este că n-am luat măsuri, atât prin reglementări, dar mai ales prin cofinanțări, prin politici de susținere a creșterii capacităților de stocare din România, ministerele care au avut linii de finanțare – Ministerul Energiei, prin Fondul de modernizare, Ministerul Mediului, prin Administrația Fondului pentru Mediu, sau Ministerul Proiectelor Europene – susținând în general producția pe fotovoltaice sau pe eolian, dar neinsistând pe stocare. Avem deci un deficit de stocare și în această perioadă am luat măsuri ca două scheme pentru a susține stocarea să intre în accesare’, a afirmat Ilie Bolojan într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Acesta a detaliat cele două scheme de sprijin, subliniind că începând cu anul 2027 ar urma să se vadă și primele rezultate.

‘E vorba de schema pe care Ministerul Mediului o va definitiva săptămâna viitoare, prin AFM. Sunt la dispoziție 80 de milioane de euro pentru a susține stocarea. De asemenea, schema pe care am semnat-o la sfârșitul lunii trecute – și în această dimineață am aprobat ghidul de finanțare, iar proiectele se vor putea depune prin Fondul de modernizare, aici având o sumă dublă la dispoziție față de Ministerul Mediului, în așa fel încât să se finanțeze exclusiv capacitățile de stocare. E adevărat că doar din 2027 încolo vom vedea rezultate, pentru că depunerea de proiecte, evaluarea și implementarea lor nu se vor putea face de pe o zi pe alta’, a explicat Bolojan.

El a menționat și investițiile care urmează să fie realizate pe partea de stocare la nivelul hidrocentralelor.

‘De asemenea, discuția pe care am avut-o în primăvară, legat de necesitatea de a crește investițiile companiilor de stat, se dovedește corectă. Și solicitarea pe care Ministerul Energiei, în calitate de acționar principal la Hidroelectrica, a făcut-o, ca în planul de investiții, în următorii ani de zile, să figureze hibridizarea hidrocentralelor din România. Adică montarea de capacități de stocare, pentru că au deja avizul de racordare aprobat, au capacități mai mari decât produc, pot să o facă imediat. Și faptul că această decizie a fost aprobată de Adunarea Generală a Acționarilor garantează că managementul Hidroelectrica o va pune în practică în 2027 și 2028 și vom avea 1.500 de megavați de stocare, pe care dacă i-am avea astăzi, i-am putea folosi în orele de seară’, a evidențiat Bolojan.

Nu în ultimul rând, el a punctat că ‘urgentarea avizării și punerii în funcțiune a tuturor instalațiilor de stocare care sunt într-o fază avansată de realizare trebuie să rămână o prioritate, așa cum a fost și în această perioadă, în așa fel încât tot ce se poate termina cât mai repede posibil să intre în funcțiune, să nu stea luni de zile în avizare între Transelectrica sau ceilalți furnizori și ANRE’.