Darău: Ministerul Economiei se reorganizează, dar nu vor fi dați afară oameni. Posturile de conducere se reduc

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, a declarat, vineri, că reorganizarea ministerului se va face prin reducerea numărului de posturi din organigramă, iar posturile de conducere vor fi reduse cu 40%, însă nu vor fi dați afară oameni în prima etapă, ulterior urmând totuși să aibă loc evaluarea funcționarilor.

Prezent într-o conferință de presă la USR Arad, Irineu Darău a declarat că este în pregătire, de câteva săptămâni, o reorganizare a Ministerului Economiei și o schimbare a organigramei.

‘Va fi publicată astăzi, în transparență, o hotărâre de Guvern care să eficientizeze Ministerul Economiei. Nu vă ascund că, din foarte multe motive – 16 miniștri în 10 ani, minister care ba s-a despărțit, ba s-a reunit între mai multe domenii – nu a fost și încă nu este Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului un minister eficient. Prin această propunere de hotărâre de guvern avem o viziune nouă, pe câteva componente importante’, a spus Darău.

El a precizat că va fi respectată obligația de a reduce anvelopa salarială cu 10%, dar nu se vor face concedieri.

‘Am ales, pentru că am renunțat la niște beneficii care erau și nu am mai adăugat oameni la organigrama actuală, să nu renunțăm la oameni, cel puțin în această fază, dar am ales să eficientizăm alte lucruri. Vom reduce numărul de posturi de conducere cu 40%, așa cum este corect’, a spus ministrul.

Schema de personal, incluzând posturile vacante, va fi redusă de la peste 700 de posturi la 600 și va fi reorganizat felul în care sunt structurate funcțiunile ministerului.

Darău a declarat că și la cele 47 de companii de stat din subordine va face ‘o separare clară între finanțare și investiții, pe de o parte companiile de stat, respectiv industriile’.

‘Cred că este un pas foarte mare pentru acest minister, zece zile va fi hotărârea de guvern în transparență, în funcție de ce primim de la societatea civilă o vom mai adapta și ne dorim ca cel târziu la început de septembrie această hotărâre să fie efectivă și să ducă la un prim pas de eficientizare a ministerului’, a declarat Irineu Darău.

El a transmis că, ‘după prima etapă de reorganizare și eficientizare, cine nu va fi eficient chiar va pleca’, afirmând că a găsit în minister ‘foarte multe disfuncționalități’ și a găsit unii manageri ‘foarte slabi’.

‘Am găsit 13 direcții cu 13 directori generali sau directori, exact sub ministru, care trebuie să gestioneze ceilalți peste 500 de oameni angajați în minister, și mulți dintre ei nu-și prea gestionează propriile direcții. De altfel, în viitoarea propunere vor fi opt direcții generale’, a precizat Irineu Darău.