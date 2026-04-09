Bolojan: Fiecare ministru are posibilitatea să mă contacteze. Dacă lucrăm mai mult în interior, dăm rezultate

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că fiecare membru al Executivului îl poate contacta în permanență.

‘Fiecare ministru are posibilitatea să mă contacteze zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână când suntem în ședințele de Guvern’, a precizat prim-ministrul, într-o conferință de presă susținută la Palatul Victoria.

El a fost întrebat despre afirmațiile ministrului Agriculturii, Florin Barbu, care spunea că de aproximativ două luni de zile încearcă să poarte o discuție cu șeful Guvernului privitor la situația fermierilor.

‘Rețin că am discutat cu domnul ministru al Agriculturii, era o ședință pe Grupul de energie, pe componenta de combustibil, pe care am avut-o în ultima perioadă la două – trei zile pentru a lua deciziile de genul acesta și am anulat întâlnirea cu o jumătate de oră de dinainte cu dânsul. Altă dată nu m-a contactat. În rest, orice ministru are disponibilitatea, așa cum mi se pare normal într-un guvern, într-o echipă, să te contacteze în permanență, să schimbe mesaje, să te sune și așa mai departe și ceea ce trebuie să facem în fiecare zi. Dacă ne concentrăm să lucrăm mai mult în interior, sunt convins că dăm rezultate’, a arătat Ilie Bolojan.