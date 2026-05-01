Bolojan, întrebat despre crearea unui nou grup în Parlament care să susțină un guvern minoritar: E posibil

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la TVR, întrebat despre posibilitatea apariției unui nou grup în Parlament care să susțină un guvern minoritar, că nu exclude acest lucru, subliniind că ‘este sigur că mulți parlamentari care au intrat pe diferite liste încep să înțeleagă care sunt problemele României’.

‘Sigur că mulți parlamentari care au intrat pe diferite liste încep să înțeleagă care sunt problemele României și ce se poate face cu adevărat în viitor. Eu am încercat în toată această perioadă să nu creez așteptări care nu pot fi onorate, să le spun românilor care este drumul pe care-l avem de făcut, de parcurs, ca să îndreptăm lucrurile și așa cum atunci când într-o familie ai greutăți, trebuie să faci niște eforturi ca să mergi mai departe, asta trebuie să facem și noi’, a spus premierul.

Ilie Bolojan a fost întrebat și dacă acești parlamentari s-ar putea grupa într-o forță parlamentară care să susțină sau să facă parte dintr-un guvern minoritar, o soluție de tip UNPR.

‘Este posibil să se întâmple și asta, dar nu pot, v-am spus, să fac predicții vizavi de ce va face un număr de parlamentari într-un sens sau altul, dar la un moment dat, gândiți-vă, când ai coaliții de trei-patru partide, cum trebuie să avem noi, nu este foarte comod în general nici să administrezi coaliția, dar nici să iei decizii. Și apropo de anumită rigiditate de care sunt acuzat, gândiți-vă că dacă nu eram suficient de elastic, era foarte greu să aduci patru partide plus grupul minorităților să aibă aceeași idee care să însemne rezultat și acțiune, pentru că de foarte multe ori partidele trag în direcții diferite și o coaliție riscă să-și anuleze orice fel de acțiune și atunci nu se mai justifică să fie o coaliție’, a mai spus șeful Guvernului.