Bolojan: Prin propunerea lui Mureșan ca premier, țara noastră are șansa de a continua pe calea corectă

Premierul interimar Ilie Bolojan, președintele PNL, a transmis că prin propunerea ca Siegfried Mureșan să fie premier, România are șansa de a continua pe calea corectă: cu o guvernare reformistă, responsabilă și ferm proeuropeană.

‘Siegfried Mureșan este un om politic cu viziune, profund dedicat interesului României și cu o solidă anvergură europeană. Mă bucur că președintele Nicușor Dan și-a asumat această direcție prin desemnarea sa. Am convingerea că premierul desemnat, Siegfried Mureșan, va propune Parlamentului o echipă puternică și un program de guvernare capabil să răspundă provocărilor perioadei următoare și așteptărilor privind reformarea și modernizarea României’, a scris Ilie Bolojan, joi seară, pe Facebook.

El a subliniat că PNL, alături de partenerii politici USR și UDMR, va demara imediat discuțiile pentru formarea unei majorități parlamentare care să sprijine instalarea noului Guvern.

‘Alături de partenerii noștri din USR și UDMR, vom începe imediat discuțiile politice pentru constituirea unei majorități și pentru formarea, cât mai rapidă, a noului Guvern. Având în vedere configurația politică actuală, misiunea nu este una ușoară. Am încredere în echipa care se va forma și în capacitatea Guvernului Mureșan de a răspunde așteptărilor românilor’, a afirmat Bolojan.

Joi, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pentru funcția de premier pe europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a acceptat propunerea.