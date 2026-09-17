Comisia Europeană salută elaborarea primului proiect important de interes european comun în domeniul AI

Comisia Europeană a salutat miercuri inițiativa a 19 state membre, printre care se numără și România, de a crea și de a notifica în prealabil, în temeiul normelor privind ajutoarele de stat, primul proiect important de interes european comun (PIIEC) în domeniul inteligenței artificiale (AI), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

Proiectul include întregul pachet tehnologic de AI și urmărește să dezvolte servicii, produse industriale și tehnologii și aplicații avansate și extrem de inovatoare în domeniul AI și al gestionării calculului, care să depășească stadiul actual al tehnologiei în sectorul în cauză. De asemenea, va urmări să impulsioneze progresele tehnologice, contribuind în același timp la suveranitatea digitală europeană, poziționând astfel Europa ca lider în inovarea în domeniul AI și consolidând lanțul valoric al din Europa, de la dezvoltarea tehnologică până la adoptare. Scopul este de a contribui la obiectivul ca UE să devină lider mondial în domeniul AI, astfel cum se prevede în Planul de acțiune al Comisiei privind continentul AI, în Strategia ‘Apply AI’ și în propunerea de act legislativ privind dezvoltarea cloud computingului și a AI.

Proiectul a fost conceput în comun de 19 state membre (Austria, Belgia, Croația, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Țările de Jos, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Spania și Suedia) și este coordonat de Germania. Comisia a facilitat acest demers prin intermediul Platformei de sprijin pentru proiectarea PIIEC, instituită în aprilie 2025, în cadrul căreia serviciile Comisiei ajută statele membre să pregătească notificarea ajutoarelor de stat pentru proiecte pentru a asigura conformitatea cu normele UE încă de la început. Acest lucru ar trebui să permită o prelucrare mai rapidă a notificării ajutorului de stat.

Ca parte a acestui proiect, 11 state membre implicate care vor acorda ajutoare de stat participanților direcți au anunțat că vor începe să își notifice în prealabil proiectele Comisiei în septembrie 2026. Comisia va evalua apoi conformitatea proiectelor cu criteriile de eligibilitate și compatibilitate din Comunicarea PIIEC.