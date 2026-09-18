TAROM împlinește vineri 72 de ani de la înființare. Ofertă de 72 de euro pentru călătorii dus-întors pe anumite destinații interne

TAROM împlinește vineri 72 de ani de la înființare și marchează aniversarea printr-o ofertă de 72 de euro dus-întors pentru mai multe destinații interne, valabilă până la finalul zilei de 18 septembrie, potrivit unui comunicat al companiei, remis joi AGERPRES.

‘TAROM împlinește mâine, 18 septembrie, 72 de ani de la înființare și marchează aniversarea privind spre viitor. După mai bine de șapte decenii în care a conectat România cu destinații din țară și din străinătate, operatorul aerian național își continuă transformarea, păstrând siguranța ca prioritate fundamentală și punând accent pe experiența pasagerilor, servicii adaptate așteptărilor actuale și consolidarea conectivității. De-a lungul celor 72 de ani, TAROM a făcut parte din călătoriile a milioane de pasageri și din dezvoltarea legăturilor aeriene ale României. Tradiția în operare constantă și profesionalismul acumulate în peste șapte decenii reprezintă baza pe care compania își construiește următoarea etapă, cu aceeași atenție acordată siguranței operațiunilor și cu o preocupare constantă pentru calitatea experienței oferite pasagerilor’, se arată în comunicat.

În acest sens, în perioada următoare, compania pregătește o nouă abordare comercială, care urmărește îmbunătățirea experienței pasagerilor pe întreg parcursul călătoriei – de la interacțiunea cu TAROM și serviciile oferite la sol, până la experiența la bord. În același timp, compania urmărește să își adapteze oferta la nevoile actuale de călătorie și să consolideze legăturile aeriene relevante pentru pasagerii săi.

Procesul de transformare include și modernizarea flotei, prin introducerea aeronavelor Boeing 737 MAX. Această etapă susține obiectivele companiei privind eficiența operațională, confortul pasagerilor și menținerea unor standarde ridicate de siguranță.

Primele aeronave din această etapă poartă numele campionilor Mircea Lucescu și Ivan Patzaichin.

‘Cei 72 de ani ai TAROM înseamnă, înainte de toate, oamenii care au construit această companie și milioanele de pasageri care ne-au acordat încrederea lor. În aviație, această încredere se construiește în fiecare zi, prin responsabilitate, profesionalism și, mai presus de toate, prin siguranță. Este o istorie pe care o respectăm, dar aniversarea este în egală măsură despre ceea ce construim de aici înainte. Ne dorim o companie mai apropiată de pasageri, cu servicii adaptate așteptărilor lor, o experiență de călătorie mai simplă și mai bună și conexiuni relevante pentru nevoile lor. Avem responsabilitatea de a duce mai departe un nume cu 72 de ani de istorie și de a-i construi viitorul cu aceeași seriozitate’, a declarat directorul general al TAROM, Cristian Anghel, citat în comunicat.

Cu ocazia aniversării, TAROM desfășoară, în perioada 14 – 18 septembrie, o ofertă de 72 de euro pentru călătorii dus-întors la Baia Mare, Cluj-Napoca, Iași, Oradea, Suceava și Timișoara, pentru călătorii începând cu 15 octombrie 2026, precum și la Arad, pentru călătorii în perioada 2 – 22 noiembrie 2026.

Tariful include toate taxele, un bagaj de mână și un obiect personal de maximum 8 kg în total, precum și check-in gratuit online și la aeroport. Locurile sunt limitate, iar oferta este disponibilă pentru anumite zboruri operate de TAROM.

‘La 72 de ani de la înființare, misiunea TAROM rămâne aceea de a conecta oameni și destinații în condiții de siguranță. Compania intră în următoarea etapă a evoluției sale valorificând experiența acumulată în peste șapte decenii și orientându-se către ceea ce contează pentru pasagerii de astăzi: siguranță, conectivitate, servicii de calitate și o experiență de călătorie cât mai simplă și plăcută’, se menționează în comunicat.

Compania Națională de Transporturi Aeriene Române – TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010. Transportatorul Național al României deține o flotă de 13 aeronave și are în portofoliul său un număr de peste 50 de destinații operate cu aeronave proprii sau deservite de partenerii săi code share. Din anul 1993, TAROM este companie membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).