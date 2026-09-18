Centrul ECHO Elderly Care din Otopeni, modernizat cu 1,3 milioane de euro. Urmează investiții de 100 de milioane de euro

ECHO Elderly Care, companie lansată la sfârșitul anului 2025 pentru a dezvolta o rețea națională de centre de îngrijire și recuperare pentru seniori, a investit peste 1,3 milioane de euro în renovarea și modernizarea centrului AsertivO din Otopeni. Acesta este unul dintre primele două centre ale rețelei, alături de Maria Theresia din Șura Mică, județul Sibiu. Planul de dezvoltare prevede 10 centre, cu peste 2.000 de locuri, iar investițiile totale anunțate pentru următorii ani se ridică la aproximativ 100 de milioane de euro.

Centrul AsertivO, care funcționează în Otopeni din 2015, a trecut în 2026 printr-un proces amplu de renovare. Investiția a acoperit atât lucrări la infrastructura clădirii, inclusiv la pardoseli și instalații, cât și refacerea camerelor, înlocuirea mobilierului, amenajarea spațiilor comune și modernizarea curții.

Clădirea are peste 4.000 de metri pătrați construiți și un parc de aproximativ 900 de metri pătrați. Centrul dispune de 146 de locuri autorizate și licențiate, 18 camere pentru o singură persoană, 62 de camere duble și un izolator. Fiecare cameră are baie proprie, adaptată nevoilor seniorilor.

O parte importantă a bugetului a mers către echipamentele necesare îngrijirii persoanelor cu mobilitate redusă. Din cele 146 de locuri, 127 au paturi medicale profesionale, cu funcții de poziționare și reglare. Acestea permit continuarea îngrijirii și a recuperării și pentru rezidenții care nu se pot deplasa sau care au nevoie de asistență la pat.

Investiția a inclus și sisteme de siguranță. Centrul are un sistem de apelare a personalului medical, care trimite solicitările către echipa de gardă prin pager. Clădirea dispune și de sisteme de detectare și alertare la incendiu, desfumare, iluminat de securitate, generatoare de urgență și control al accesului.

De la două centre la o rețea națională

ECHO Elderly Care este compania prin care Morphosis Capital Fund II, antreprenorul Iulian Pleșcan și fondatorii AsertivO vor să dezvolte o rețea națională de servicii pentru seniori. Compania a fost lansată în decembrie 2025 și a pornit de la două centre deja existente: AsertivO din Otopeni și Maria Theresia din Șura Mică, județul Sibiu. În prezent, cele două unități au împreună 250 de paturi și peste 100 de angajați.

Planul de dezvoltare prevede o rețea de 10 centre, cu o capacitate totală de peste 2.000 de rezidenți. Extinderea va include atât preluarea și integrarea unor centre care funcționează deja, cât și construcția unor unități noi. Compania spune că noile proiecte vor fi adaptate nevoilor din fiecare zonă, dar vor lucra după aceleași reguli de îngrijire și după protocoale medicale comune.

Investițiile planificate pentru această dezvoltare ajung la aproximativ 100 de milioane de euro în următorii ani. Dincolo de clădiri și echipamente, proiectul urmărește să uniformizeze modul de lucru în toate centrele: pregătirea personalului, siguranța, recuperarea, alimentația și comunicarea cu familiile rezidenților.

„ECHO își construiește dezvoltarea în jurul unor standarde uniforme de calitate, protocoale medicale standardizate și profesionalizarea operațiunilor, cu obiectivul de a putea replica aceeași experiență de îngrijire în mai multe orașe din România. Pentru o piață în care serviciile sunt încă fragmentate, miza este trecerea de la centre individuale la rețele capabile să ofere aceeași rigoare în îngrijire, pregătirea personalului, siguranță, recuperare, alimentație și comunicarea cu familia”, a explicat Iulian Pleșcan, CEO ECHO Elderly Care.

Recuperarea medicală rămâne o parte importantă a serviciilor

Centrul din Otopeni oferă servicii atât pentru persoane independente sau semi-dependente, cât și pentru persoane dependente. Activitatea include recuperare neurologică și după traumatisme, dar și sprijin pentru rezidenții cu afecțiuni cognitive.

Echipa medicală are trei medici specialiști permanenți, în geriatrie, chirurgie generală și neurologie. Lor li se alătură un psiholog clinician, un asistent social, asistente medicale și infirmieri disponibili permanent. Echipa de recuperare include patru kinetoterapeuți proprii, prezenți în centru în fiecare zi.

Fiecare rezident beneficiază de cel puțin două ședințe de kinetoterapie pe săptămână, incluse în pachetul de îngrijire. Dacă starea persoanei o cere, programul poate fi completat cu ședințe individuale. Sala de kinetoterapie are echipamente pentru mai multe etape ale recuperării, de la pacienții care încă nu își pot susține greutatea corpului până la cei care își reiau mersul fără ajutor.

Experiența AsertivO, un atu pentru noua rețea

AsertivO a fost fondat în 2015 de Andra Marinescu și a devenit parte din ECHO în decembrie 2025. După integrare, clădirea a fost modernizată, echipa a crescut, iar centrul trece la noul nume al rețelei. Compania vrea însă să păstreze experiența acumulată în cei peste zece ani de activitate și să o folosească în viitoarele unități.

„Am deschis centrul din Otopeni în 2015, cu un gând simplu: că se poate face îngrijire serioasă și în România. Unsprezece ani mai târziu, centrul este complet renovat, echipa este mai mare, iar numele de pe fațadă se schimbă. Ce rămâne este felul în care se lucrează aici și atenția acordată rezidenților. Intrarea în ECHO ne permite să ducem această experiență mai departe, într-o rețea în care standardele de îngrijire pot fi construite și aplicate consecvent”, spune Andra Marinescu, fondatoarea AsertivO și COO ECHO Elderly Care.

Centrul poate fi vizitat pe 23 septembrie

Finalizarea lucrărilor și trecerea oficială la numele ECHO vor fi marcate pe 23 septembrie printr-o Zi a Porților Deschise. Programul este împărțit în trei sesiuni. Intervalul 09:00-11:00 este destinat seniorilor, familiilor și presei, sesiunea 12:00-14:00 se adresează profesioniștilor din sănătate, iar între 16:00 și 18:00 sunt așteptați reprezentanții instituțiilor, partenerii și mediul de afaceri.

Vizitatorii vor putea vedea camerele, spațiile comune, sala de kinetoterapie, sala de activități, sala de mese și curtea. Echipa va prezenta modul în care este stabilit planul de îngrijire pentru fiecare rezident, programele de recuperare și activitățile zilnice. Sesiunile dedicate specialiștilor și partenerilor vor include și discuții despre cazuri medicale, dezvoltarea infrastructurii și extinderea rețelei.

„Într-un domeniu în care încrederea se câștigă greu, cel mai onest lucru pe care îl poți face este să lași oamenii să intre. De aceea, 23 septembrie înseamnă trei momente dedicate celor care contează pentru dezvoltarea acestui sector: seniorii și familiile lor, profesioniștii care fac această muncă și partenerii care contribuie la dezvoltarea ei. Misiunea noastră încape într-o singură frază: să le dăm seniorilor noștri încă un an bun de viață. Și încă unul. Și încă unul. Iar un an bun se construiește din oameni pregătiți, protocoale clare și clădiri moderne, proiectate în funcție de nevoile celor care locuiesc în ele”, a declarat Iulian Pleșcan.