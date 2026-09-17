SUA: Fed majorează dobânzile pentru a combate inflația, contrar dorințelor lui Trump

Banca centrală a Statelor Unite a decis miercuri, în unanimitate, să majoreze ratele dobânzilor pentru a tempera inflația, o măsură anticipată de piețele financiare, dar combătută de președintele american Donald Trump care, potrivit unui comunicat al Casei Albe, o consideră o decizie ‘nefericită’, relatează AFP.

Rezerva Federală (Fed) nu mai crescuse ratele dobânzilor de referință, care ghidează costurile împrumuturilor, din vara anului 2023.

Acestea au fost majorate cu un sfert de punct procentual, ajungând la un interval cuprins între 3,75% și 4%. Conform unui comunicat al instituției monetare, această decizie are scopul de a readuce mai rapid inflația americană în limitele stabilite.

Creșterea prețurilor era încă de 3,7% în ritm anual în luna iulie, potrivit indicelui PCE (cheltuielile de consum personal) preferat de Fed, situându-se net peste obiectivul său de 2%. De atunci, prețurile la pompă au crescut semnificativ.

Rezerva Federală estimează că o altă majorare a ratelor dobânzilor va fi probabil necesară până la sfârșitul anului pentru a combate inflația.

Acest lucru este vizibil în prognozele actualizate ale oficialilor monetari americani.

Potrivit medianei proiecțiilor acestora, ei estimează că ratele dobânzilor de referință se vor situa între 4% și 4,25% la sfârșitul anului, cu o treaptă mai sus față de nivelul anunțat miercuri.

Ei consideră că nu se va înregistra niciun progres în ceea ce privește inflația până atunci, indicele PCE urmând să rămână în creștere cu 3,7% în ritm anual.

În schimb, ei și-au revizuit în creștere previziunile privind șomajul, care ar trebui să rămână limitat la 4,1% la sfârșitul anului 2026, și creșterea economică (+2,3% în ultimul trimestru, față de +2,2% în estimarea lor din iunie).