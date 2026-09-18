Nazare: Peste 2 miliarde de lei, mutați din trimestrul IV în trimestrul III pentru plata unor obligații în sănătate

Ministerul Finanțelor a aprobat retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea sumei din trimestrul IV în trimestrul III, pentru plata unor servicii medicale, dispozitive și medicamente deja acordate sau eliberate pacienților, a anunțat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, pe Facebook.

‘Peste 2 miliarde de lei pentru plăți urgente în sănătate. Evităm un blocaj imediat al finanțării pentru servicii esențiale de îngrijire a românilor.

Am aprobat la Finanțe retrimestrializarea a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea și disponibilizarea acestei sume din trimestrul IV în trimestrul III. Nu creștem cheltuiala totală aprobată pentru 2026, ci aducem mai devreme resurse care erau deja prevăzute în buget pentru ultimele luni ale anului, astfel încât obligațiile ajunse mai repede la plată în sănătate să poată fi achitate. Facem această mutare într-un moment în care presiunea asupra finanțării sistemului a devenit vizibilă, iar în ultima perioadă a apărut riscul ca unele servicii medicale să intre în dificultate financiară odată cu începutul lunii octombrie. În administrarea bugetului, astfel de riscuri trebuie identificate din timp și gestionate înainte de a se transforma în blocaje. Banii acoperă servicii medicale și dispozitive deja acordate pacienților, precum și medicamente deja eliberate. Vorbim, așadar, despre facturi care există și trebuie plătite, nu despre cheltuieli noi’, a explicat ministrul.

El a subliniat că măsura reduce presiunea imediată și riscul unui blocaj al finanțării la începutul lunii octombrie, însă nu reprezintă o soluție pentru problemele structurale ale finanțării sistemului de sănătate.

‘Putem reașeza calendarul banilor pentru a trece de un moment dificil, dar nu putem transforma astfel de intervenții într-un mod permanent de funcționare’, a transmis Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a arătat că orice resurse suplimentare sau flexibilitate bugetară trebuie să fie însoțite de măsuri de reformă, eficientizare și control al cheltuielilor.

‘Sănătatea are nevoie de mai multă predictibilitate, de un control mai bun al cheltuielilor și de o legătură mult mai clară între obligațiile asumate și resursele disponibile. Are nevoie, în același timp, ca fiecare leu alocat să producă servicii medicale mai bune pentru pacienți.

Intervenția de acum rezolvă presiunea imediată. Următorul pas trebuie să fie reducerea cauzelor care generează periodic aceste presiuni. Un buget sănătos nu înseamnă doar să găsim bani atunci când apar probleme, ci să construim un sistem în care cheltuielile sunt previzibile, controlate și eficiente’, a mai scris ministrul Finanțelor pe pagina sa de socializare.