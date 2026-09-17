Recolta de orez a Indiei va înregistra cea mai puternică scădere din ultimele decenii

Producția de orez a Indiei este așteptată să scadă anul acesta pentru prima dată în ultimul deceniu, iar amploarea scăderii ar urma să fie cea mai mare din ultimii aproape 20 de ani, din cauză că precipitațiile sub nivelul normal din perioada de maturare a plantelor amenință să reducă randamentele, au declarat pentru Reuters mai mulți reprezentanți ai sectorului.

O scădere semnificativă a producției în țara care este cel mai mare producător și exportator de orez din lume va duce la creșterea prețurilor interne și va face exporturile mai scumpe, într-un moment în care prețurile sunt deja în creștere în alte țări exportatoare, precum Thailanda și Vietnam.

Cu toate acestea, analiștii sunt de părere că stocurile mari de orez acumulate de India după recoltele record din ultimii ani vor permite autorităților de la New Delhi să mențină exporturile la niveluri record, în pofida producției mai scăzute în acest an.

‘Randamentele vor fi mai mici din cauza precipitațiilor reduse. Estimăm că producția ar putea scădea cu aproximativ 10 milioane de tone’, a declarat B.V. Krishna Rao, președintele Asociației Exportatorilor de Orez.

O astfel de scădere ar însemna un declin procentual de aproape 6,5% față de recolta record de 154 de milioane de tone înregistrată anul trecut și ar fi cel mai mare declin al producției după cel din sezonul 2009-2010, când o secetă provocată de fenomenul meteorologic El Nino a afectat producția de orez a Indiei.

Perioada prelungită de secetă din ultimele săptămâni a redus semnificativ potențialul de producție în statele din sudul și estul Indiei, a precizat Rao.

Datele furnizate de administrația națională de meteorologie indică faptul că, de la 1 iunie, când a început sezonul musonic care durează patru luni, cantitatea de precipitații înregistrată în India a fost cu 15% mai mică decât în mod normal. Totuși, în unele state cultivatoare de orez, deficitul de precipitații ajunge chiar și la 42%.

Suprafața cultivată cu orez de vară era de 42,68 milioane de hectare la data de 11 septembrie, cu aproape 4% mai mică decât în anul precedent, conform datelor guvernamentale.

Culturile de vară reprezintă peste 80% din producția totală de orez a Indiei, restul provenind din culturile de iarnă.

Este foarte probabil ca și suprafața cultivată cu orez de iarnă să scadă, întrucât rezervele de apă din lacurile de acumulare sunt sub nivelul normal, a declarat Nitin Gupta, director adjunct la traderul de produse agricole Olam Agri India.

Prețurile locale la orez au început deja să crească pe fondul prognozelor referitoare la o producție mai mică, ceea ce a dus prețurile la export la cel mai ridicat nivel din ultimul an.

‘Anul acesta, fermierii care cultivă soiuri premium vor obține prețuri mai mari pe piața liberă. Această situație va duce, de asemenea, la scăderea vânzărilor către Guvern’, a declarat Rao.

Având în vedere stocurile uriașe de orez pe care le are, India ar trebui să poată în continuare să exporte cerealele fără a impune restricții, a afirmat un trader de la New Delhi.

La 1 septembrie, rezervele de orez ale Indiei însumau o cantitate record de 59,6 milioane de tone, depășind cu mult ținta guvernamentală de 10,3 milioane de tone stabilită pentru data de 1 octombrie.