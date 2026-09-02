Bolojan: România a absorbit 90% din granturi și 95% din împrumuturile PNRR

Premierul interimar Ilie Bolojan anunță că România a absorbit peste 90% din granturi și peste 95% din împrumuturile acordate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

”Din datele prezentate de Ministerul Proiectelor Europene, România a reușit o absorbție de peste 90% pe componenta de grant și de peste 95% pe cea de împrumuturi, urmând ca în zilele următoare să se clarifice toate sumele, cu exactitate, după ce se centralizează toate datele. Este un rezultat la care guvernele pe care le-am avut au muncit în acești ani, dar presiunea mare a fost pe acest ultim an, în care am făcut eforturi importante pentru e debloca PNRR și pentru a renegocia ținte, jaloane, în așa fel încât România să nu piardă bani”, a spus Bolojan marți, la prezentarea bilanțului implementării PNRR.

El a menționat că, în momentul în care a preluat mandatul, PNRR era un program ”complet înțepenit”, care risca să se transforme într-un ”eșec major”. Bolojan a adăugat că Guvernul a făcut ”ordine” în PNRR, l-a renegociat și a pornit implementarea programului, astfel încât să nu se piardă sume importante de bani.

”Dacă se putea mai mult? Cu siguranță. În primul rând, dacă se începea din timp. Dacă exista voință politică. Iar sumele de bani pe care le-am pierdut sunt generate de sabotarea de către PSD a legii salarizării, lucru care ne duce nu doar la pierderi de bani, ci este un semnal antireformist și care ține și de scăderea credibilității față de piețe, față de partenerii noștri europeni”, a susținut el.

Capacitatea administrației ”lasă de dorit”, având în vedere că nu s-au realizat evaluări corecte, iar în cazul multor programe au existat supra-contractări, a mai spus el.

”Pe Transporturi, am semnat contracte de 19,5 miliarde de euro, deși în faza aproape finală aveam aproape 5,5 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o supra-contractare importantă, care va trebui acoperită în anii următori din alte surse europene sau din bugetele naționale”, a arătat el.

Bolojan a estimat că mai există peste 2.000 de lucrări nefinalizate. În aceste localități, primăriile vor trebui să finalizeze proiectele până la sfârșitul anului din bugetele locale.

”În condițiile în care nu le vor finaliza – sper să nu ajungem în această situație -, începând de anul viitor vor trebui să achite și banii pe care i-au primit până în această perioadă. Dar sper să nu ajungem într-o atare situație”, a subliniat el.

Potrivit premierului, implementarea proiectelor ”a început târziu”. La aceste întârzieri s-au adăugat companii de construcții ”cu probleme”, autorități locale cu capacitate administrativă ”scăzută”. Programele viitoare, inclusiv SAFE, vor trebui desfășurate într-un ”ritm mai susținut”, chiar de la debut, a atras atenția premierul interimar.

”Fiecare program, de acum înainte, ar trebui ghidat de un sentiment al urgenței, din prima zi. Să nu lăsăm pe ultima sută de metri, pentru că asta înseamnă eforturi majore, riscuri de pierderi de proiecte”, a spus acesta.

Premierul a mai precizat că prin PNRR au fost alocați 1,5 miliarde euro pentru tronsonul Focșani-Bacău din Autostrada Moldovei. Alți peste 1,8 miliarde euro au fost investiți în renovarea energetică a clădirilor rezidențiale sau publice (peste 4,6 milioane metri pătrați).

De asemenea, peste 300 de milioane de euro au fost alocați dezvoltării cloud-ului guvernamental, o platformă care vizează digitalizarea statului, prin care sunt conectate deja peste 30 de instituții publice.

Peste 450 de milioane de euro au fost alocați pentru energie și resurse regenerabile (aproape 1.000 de megawați).

Proiectele PNRR au inclus și dotări pentru zeci de mii de săli de clasă sau laboratoare, toate acestea totalizând 600 de milioane de euro. La acestea se adaugă un ajutor de peste 450 de milioane de euro pentru elevii vulnerabili din unitățile cu un grad ridicat de abandon școlar. De asemenea, peste 230 de milioane de euro au fost cheltuiți pentru digitalizarea universităților.

Bolojan a adăugat că peste 90 de kilometri de rețele de apă și canalizare au fost finanțate cu 55 de milioane de euro.

Peste 300 de milioane de euro au fost utilizați pentru 18.000 de hectare împădurite sau re-împădurite și pentru 130.000 mp de păduri urbane.

Finanțările PNRR au mai vizat investiții în: opt spitale regionale, 1.200 de ambulanțe și 25 de unități de terapie intensivă neonatală, peste 2.000 de cabinete ale medicilor de familie, 885 de unități locative pentru tineri din comunități marginalizate.