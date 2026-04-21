Bolojan se declară convins că guvernul cu mai puțini miniștri și ‘fără blocaje’ va da rezultate mai bune

Premierul Ilie Bolojan se declară convins că, dacă miniștrii PSD își vor depune demisiile, Guvernul va obține rezultate ‘mult mai bune’, deoarece nu se va mai confrunta cu ‘blocaje’ sau frâne în activitate.

‘În aceste zile în care va rămâne un guvern fără PSD – în următoarele zile, până se va depune o moțiune de cenzură – vom demonstra că se pot obține rezultate mult mai bune decât în condițiile în care ai blocaje, ai frână în guvern. În condițiile în care miniștrii lucrează să facă performanță, sunt convins că guvernul va lucra mai ieftin, cu mai puțini miniștri și va da rezultate mult mai bune în perioada următoare. Nu pentru a face comparații, ci pentru că este o necesitate pentru țara noastră’, a declarat el marți, într-un interviu pentru Pro TV.

Bolojan a precizat că, dacă miniștrii PSD se vor retrage joi din Executiv, portofoliile vacante vor fi preluate temporar de titularii care rămân în Guvern, pentru a asigura continuitatea activității. Printre prioritățile imediate se află finalizarea marilor proiecte finanțate din fonduri europene – autostrăzi, școli, spitale – astfel încât România să nu piardă banii alocați.

‘Dacă nu avem un guvern care menține o disciplină în costurile bugetare, practic scăpăm lucrurile de sub control. Ne întoarcem din nou în vara anului trecut și toate sacrificiile care au fost făcute până acum sunt anulate de acțiunile iresponsabile care au fost făcute. Voi căuta să asigur funcționarea acestui guvern cu cei care rămân în coaliție’, a spus Bolojan.

El a subliniat că principalii ‘perdanți’ ai unei crize politice ar fi cetățenii, iar situația ar afecta încrederea populației în clasa politică, întrucât oamenii nu își doresc ‘lupte sterile’, ci măsuri concrete pentru țară. Bolojan a afirmat și că anunțurile repetate privind schimbarea premierului au afectat performanța și autoritatea guvernării.

‘Într-un război, într-o hărmălaie de genul acesta, dacă lucrurile se deteriorează, din păcate, principalii perdanți vor fi cetățenii, pentru că în momentul în care PSD a generat o astfel de criză practic a aprins un fitil fără să calculeze unde va detona acel fitil. Cu siguranță vor fi niște pierderi, de la creșteri de costuri de finanțare pentru România, de la influență pe burse. Dacă de trei luni anunți că ‘îl vom schimba pe premier și nu va mai fi guvernul’ (…), scade randamentul’, a spus el.

Premierul a mai afirmat că Parlamentul este ‘pulverizat’, ceea ce face dificilă formarea unor majorități stabile.

El a reiterat că nu va demisiona și că l-a informat în acest sens pe președintele Nicușor Dan.

‘Dacă ar fi o rezervă financiară și aș ști că, schimbând o persoană, toate lucrurile se rezolvă; dacă problemele României dispar, dacă există niște soluții pe care le are în sertar PSD și dacă le pune pe masă, totul se va rezolva – dar nu au propus nicio soluție, alta decât cele care au fost puse în practică de guvern (…) – credeți-mă că mâine nu aș mai fi. Dar nu este această situație. Și, cu bune, cu rele, am redus deficitul în această perioadă (…) și cred că avem obligația să ducem lucrurile mai departe și să menținem echilibrele financiare și să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare’, a afirmat Bolojan.