Bolojan şi Nazare au prezentat liberalilor principalele direcţii ale pachetului de relansare economică – Două paliere majore, primul structurat pe reconfigurarea schemelor de ajutor

Premierul Ilie Bolojan şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au prezentat, în şedinţa de luni a liberalilor, principalele direcţii ale pachetului de relansare economică. Acesta va avea două paliere majore, primul fiind structurat pe reconfigurarea schemelor de ajutor. Al doilea pachet vizează o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor şi întregului mediu de afaceri.

”Biroul Politic Naţional al Partidului Naţional Liberal s-a reunit astăzi în şedinţă, cadru în care preşedintele Partidului Naţional Liberal, Ilie Bolojan, şi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, au prezentat principalele direcţii ale pachetului de relansare economică, aflat în curs de definitivare. Ministrul Finanţelor a subliniat că pachetul a fost construit în urma analizelor din cadrul unui grup de lucru, astfel încât măsurile propuse să fie compatibile cu obiectivele macroeconomice ale României şi să susţină dezvoltarea economică pe termen mediu şi lung”, a transmis, luni seară, PNL, într-un comunicat de presă.

Potrivit documentului citat, pachetul de relansare economică este structurat pe două paliere majore.

”Primul vizează reconfigurarea schemelor de ajutor de stat, prin lansarea a şapte programe dedicate, inclusiv pentru resurse minerale şi materii prime critice, cercetare-dezvoltare şi noi tehnologii, precum şi industria de apărare. Al doilea palier are o componentă fiscală amplă, adresată microîntreprinderilor şi întregului mediu de afaceri”, a mai transmis PNL.

Partidul Social Democrat a anunţat că a decis, duminică, în şedinţa Consiliului Politic Naţional, să susţină adoptarea, în regim de urgenţă, a pachetului de relansare economică şi a pachetului de solidaritate.

Social-democraţii arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă.

Liderul PSD Sorin Grindeanu a transmis un avertisment pentru toţi cei responsabili, că limita de suportabilitate a fost deja depăşită.

Social-democraţii propun un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3.39 de miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.