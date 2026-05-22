Bolojan: Și noi am contribuit la formarea percepției de neîncredere, la situația de anul trecut, la deficitele mari

Președintele Partidului Național Liberal, Ilie Bolojan, a declarat, vineri, că și PNL a contribuit la formarea percepției de neîncredere, la situația în care s-a ajuns anul trecut, la deficitele mari pe care le-a avut România.

El a spus că una din erorile politice făcute a fost aceea de formare a unei coaliții mari ‘doar pentru funcții, pentru așa-zisa stabilitate, pentru liniște’.

‘Avem o percepție din partea cetățenilor țării noastre, care s-a format în acești ani, cu care putem să fim de acord sau să nu fim de acord, dar nu putem să nu ținem cont în acțiunea noastră politică de aceste percepții care ne-au fost prezentate și de alte percepții. Avem niște date economice care pun un diagnostic la problemele noastre structurale pe care nu le poți evita și orice fel de guvernare ar fi, dacă nu ține cont de aceste probleme, destul de grave, structurale, n-are nicio șansă să îndrepte lucrurile și, sigur, să creeze condiții pentru dezvoltare și prosperitate’, a afirmat Bolojan la dezbaterea organizată cu prilejul împlinirii a 151 de ani de la înființarea Partidului Național Liberal.

Potrivit lui Bolojan, și PNL a contribuit la situația în care s-a ajuns anul trecut.

‘În discuțiile vorbitorilor s-a făcut o radiografie a ceea ce s-a întâmplat în deciziile PNL din acești ani și cred că și noi, prin retorică, prin deciziile pe care le-am luat, pe de o parte, am contribuit la formarea acestor percepții uneori și am contribuit la percepția de neîncredere și, sigur, la situația în care am ajuns în anul trecut, la deficitele mari pe care le-a avut România și tot ceea ce s-a întâmplat’, a arătat liderul liberalilor.

El a menționat că, pentru a rămâne un partid relevant pentru România, PNL nu trebuie să repete erorile făcute în anii trecuți.

Bolojan a apreciat că una dintre erorile făcute de partidele politice este că le-au creat așteptări cetățenilor care nu pot fi onorate de situația bugetară și, în perioada următoare, PNL trebuie să aibă ‘o retorică corectă’, să le spună cetățenilor adevărul.

În opinia sa, a doua eroare politică a fost formarea unei coaliții mari ‘doar pentru funcții, pentru așa-zisa stabilitate, pentru liniște’.

‘Când faci o coaliție de 60%, când aduci stânga cu dreapta într-o coaliție, s-ar prezuma că trebuie să faci ceva serios, să intervii asupra problemelor pe care tot guvernele le-au generat în anii trecuți, să le corectezi. Din păcate, n-am făcut acest lucru. (…) Nu s-a inventat nici o corecție nicăieri fără să deranjezi pe cineva și dacă la final nu vrei să deranjezi pe nimeni, ajungi să-i deranjezi pe toți, pentru că nu vei face nimic. Și asta am făcut. Și atunci gândiți-vă că votul împotrivă s-a dus într-o zonă care vindea iluzii’, a explicat Bolojan.

Liderul liberalilor a fost de părere că PNL nu a reușit să schimbe profund problemele.

‘A treia eroare pe care partidele politice au făcut-o în această perioadă este că am tolerat ca administrarea instituțiilor, în multe locuri, să se bazeze pe un model de tip feudal, într-o formă de tip extractiv, în care instituția este a celui care este ales acolo sau numit acolo. Or, asta a creat grave probleme de percepție. Oamenii au văzut că mulți dintre cei care erau pe funcții se duceau acolo doar pentru anumite privilegii, nu pentru a administra zona respectivă cât mai bine posibil’, a susținut el.

Conform lui Bolojan, în acest fel s-a ajuns că ‘ostilitatea față de lumea politică a fost ridicată la cote înalte’.

‘Dacă nu ținem cont de aceste realități, dacă nu vom comunica cât se poate de corect cu oamenii, dacă n-o să le spunem adevărul, dacă nu separăm apele în așa fel încât să fie clar că PNL nu mai repetă greșelile pe care le-a făcut și dacă nu reconstruim partidul, făcându-l mai puternic, mai profesionist, mai corect în adresare, având un plan, dacă nu facem aceste lucruri, probabilitatea ca să ajungem în situația de a obține maxim posibil în 2028 pentru România în primul rând și apoi pentru noi va fi mult redusă’, a menționat el.

Liderul PNL consideră că România nu-și mai poate permite ca în opoziție să fie partide care, în afară de a contesta, n-au demonstrat niciodată nimic.

Bolojan a precizat că PNL trebuie să se clarifice doctrinar.

‘Dacă ne clarificăm din punct de vedere doctrinar, ca să fim fără echivoc, dacă înțelegem că PNL nu va fi niciodată o clonă la USR și nici USR nu trebuie să fie o clonă a PNL, dar nici nu mai trebuie să acceptăm să fim brelocul PSD, sub masca conservatorismului, atunci sunt convins că acest partid poate să obțină maxim posibil în condiții date, în 2028, să convingă mai mulți cetățeni că merită să voteze cu noi’, a mai spus el.