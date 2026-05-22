Darău: Digitalizarea trebuie făcută corect, transparent și în interesul statului român

Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, consideră că digitalizarea României trebuie realizată corect, transparent și în interesul statului român, fără grupuri care se protejează între ele și cu respect și responsabilitate pentru banul public.

”Asta încercăm să schimbăm astăzi în digitalizarea României: fără proiecte făcute netransparent; fără grupuri care se protejează între ele; respect și responsabilitate pentru banul public. Digitalizarea trebuie făcută corect, transparent și în interesul statului român, nu pentru menținerea unor rețele vechi conectate la bani și influență. Continuăm curățenia și mergem până la capăt. Nici intimidările, nici calomniile, nici încercările de kompromat nu ne vor opri. Scopul este clar și în interesul fiecărui cetățean: transformare digitală pe bune, cu efect în viața de zi cu zi!”, a scris ministrul pe Facebook.

El a menționat, în context, că secretarul general al Autorității pentru Digitalizarea României (ADR) a contestat decizia prin care a fost anulată licitația pentru Platforma Națională de Interoperabilitate (PNI) deși acesta a fost și manager de proiect pentru PNI și unul dintre cei care au avizat caietul de sarcini pe baza căruia a fost lansată procedura.

”Cu alte cuvinte, omul care a construit și avizat proiectul contestă acum decizia prin care proiectul a fost oprit. Vorbim despre o procedură de peste 160 milioane de lei, lansată fără toate aprobările obligatorii și care ridica probleme serioase privind modul în care era construit proiectul. Iar lucrurile nu se opresc aici. Secretarul general al ADR, Dragoș Cosmin Niculescu, care are un rol-cheie și în organizarea procedurilor pentru Cloudul Guvernamental, a fost angajat între 2012 și 2014 la două firme controlate, prin interpuși, de Sebastian Ghiță. Mai mult, fratele unuia dintre acești interpuși a depus ofertă la ADR în 2025, prin intermediul unei firme înființate în decembrie 2024, pentru un contract de 743 milioane de lei privind implementarea Cloudului Guvernamental”, a precizat Darău.

Președintele Autorității pentru Digitalizarea României, Aurel – Cătălin Giulescu, a emis vinerea trecută Decizia prin care au fost anulate procedurile de achiziție publică aferente implementării proiectului ‘Platforma Națională de Interoperabilitate’.

Conform unui comunicat al ADR, decizia anulării achiziției se fundamentează pe identificarea unor nereguli în cadrul inițierii procedurii, care pot genera un blocaj juridic, deoarece autoritatea se află în imposibilitatea angajării de cheltuieli publice și, prin urmare, nu poate semna contractul de achiziție la finalul evaluării.

Obiectivele proiectului sunt: optimizarea operațiunilor guvernamentale prin interconectarea, consolidarea activelor IT și reutilizarea datelor – cetățenii vor beneficia de un guvern conectat și eficient, instituțiile publice vor opera și vor interacționa printr-o platformă tehnologică comună pentru a oferi servicii de înaltă calitate și vor putea să ofere date cu caracter personal guvernului o singură dată, iar instituțiile publice vor putea reutiliza aceste date pentru furnizarea de servicii; realizarea PNI, care să ofere servicii de schimb de date care să permită schimbul de elemente justificative pentru procedurile online, prin aplicarea principiului ‘once-only’; integrări cu sistemele informatice ale furnizorilor de registre de bază și ale instituțiilor publice care utilizează date din registrele de bază; integrarea cu nodul EIDAS și proiectul PSCID/RoeID, care va furniza autentificarea digitală a cetățenilor români; integrarea cu portalul Single Digital Gateway – proiectul PDURo; integrări cu serviciile electronice din portalurile instituțiilor guvernamentale sectoriale (sistemele de tip hub de servicii – ex. Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul Național al Registrului Comerțului, Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Educației, Ministerul Afacerilor Externe etc); servicii publice integrate oferite cetățenilor și mediului de afaceri, precum și reducerea de sarcini administrative la accesarea serviciilor publice naționale; cooperarea interinstituțională va ajuta la dezvoltarea practicilor organizaționale de gestionare a datelor în administrația publică, precum și a serviciilor tehnice de schimb de date; realizarea Registrului Național al Registrelor.

Valoarea totală a proiectului este de aproape 164,431 milioane lei.