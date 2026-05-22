Partidele politice au agreat elementele de principiu ale proiectului de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice, pe trei principii: protejarea veniturilor angajaților din sectorul public, disciplină bugetară și sustenabilitate, aplicare integrală și predictibilă, a anunțat, vineri, ministrul interimar al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității, Sociale, Dragoș Pîslaru.

”Avem acord politic pe legea salarizării unitare. Partidele politice au agreat în această dimineață elementele de principiu ale proiectului de lege a salarizarii personalului plătit din fonduri publice. Prin sprijinul președintelui Nicușor Dan și prin contribuția incomensurabilă a consilierului prezidențial Radu Burnete, am reușit să obținem acordul politic asupra celor trei principii fundamentale și a celor cinci piloni care stau la baza reformei”, a scris Pîslaru, într-o postare pe Facebook.

Conform acestuia, reforma se bazează pe trei principii esențiale: protejarea veniturilor angajaților din sectorul public – niciun angajat nu va înregistra scăderi salariale ca efect al aplicării noii legi; disciplină bugetară și sustenabilitate – reforma trebuie să respecte obiectivele fiscale asumate de România și să poată fi susținută pe termen lung; aplicare integrală și predictibilă – noua lege va intra integral în vigoare la 1 ianuarie 2027, fără aplicări etapizate și fără derogări succesive pentru diferite categorii profesionale.

Ministrul a vorbit, în context, despre cei cinci piloni ai reformei: o ierarhie echitabilă a funcțiilor în întregul sector public, inclusiv pentru administrația publică locală; o structură unică de grade de salarizare pentru întregul sector public; limitarea și transparentizarea sporurilor, împreună cu introducerea unor criterii clare și verificabile de performanță; instituționalizarea guvernanței sistemului salarial, prin responsabilitate comună între Ministerul Muncii și Ministerul Finanțelor; sustenabilitate fiscală și încadrarea în țintele asumate privind deficitul și cheltuielile de personal.

Luni va fi publicat proiectul în transparență decizională, iar de marți începe consultările cu sindicatele și familiile ocupaționale.

”Îmi doresc un calendar accelerat de aproximativ două săptămâni pentru consultări și definitivarea proiectului înainte de transmiterea sa către Parlament spre aprobare. De asemenea, luni după-amiază vom organiza o conferință de presă în care voi prezenta principalele elemente ale reformei și pașii următori. Mulțumesc echipei Ministerului Muncii, experților Băncii Mondiale și tuturor colegilor implicați în elaborarea tehnică a proiectului și în susținerea acordului politic necesar lansării reformei. De asemenea, mulțumesc în mod special partidelor politice pentru responsabilitatea și disponibilitatea de a susține acest proces dificil, dar esențial pentru modernizarea administrației publice și pentru credibilitatea României în implementarea PNRR”, a adăugat ministrul interimar.

Acesta consideră că legea salarizării unitare reprezintă unul dintre cele mai importante jaloane asumate de România prin PNRR.

”Obiectivul nostru este construirea unui sistem salarial echitabil, coerent și predictibil pentru întreg sectorul public”, a conchis Pîslaru.