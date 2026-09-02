Bolojan: Sper să avem un guvern stabil în scurt timp. Dacă deraiem, anul acesta de eforturi va fi anulat

Premierul interimar Ilie Bolojan și-a exprimat speranța ca România să aibă un guvern stabil într-un timp cât mai scurt, subliniind că viitorul Executiv trebuie să continue eforturile pentru reducerea deficitului bugetar.

El a avertizat că, în caz contrar, există riscul ca eforturile făcute în acest an să fie anulate.

”Sper că într-un timp cât mai scurt vom avea un guvern stabil. Sper să fie un guvern care înțelege că dacă deraiem, anul acesta de la eforturi va fi anulat și riscăm să ne întoarcem într-o zonă în care costurile sociale vor fi mult mai mari decât cele pe care le-am parcurs în acest an. Și sper să existe politici predictibile și curajoase care să vă creeze portanța pentru a reprezenta și mai bine țara noastră”, a afirmat Bolojan, în discursul rostit cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomației Române.

Premierul interimar a recunoscut că ultimul an nu a fost unul ”foarte comod”, indicând printre dificultăți ”neîncrederea” apărută între membrii coaliției de guvernare, precum și faptul că Administrația Prezidențială se află la început de mandat.

”A fost un an, din punctul acesta de vedere, nu foarte comod. Pentru a vă da niște repere, am avut și avem o administrație prezidențială care este la început de mandat, am avut o coaliție de patru partide plus grupul minorităților, cu istorii foarte complicate, în care dihoniile și neîncrederea au apărut la câteva luni. Și dacă mesajele sunt divergente, dacă poziționările într-o speță sau alta, care pot fi curajoase, inclusiv în politică externă, nu au suport în coaliție și în convergență, e foarte greu să te apuci să faci politici mari”, a declarat Bolojan.

Bolojan a afirmat că, în acest an ”dificil”, Guvernul s-a confruntat cu ”probleme majore”, atât pe plan intern, cât și extern, între acestea numărându-se războiul din Ucraina și cel din Golf, incidentele cu drone, crizele energetice și seceta.

”Am avut și încă avem probleme grave legate de deficite, de dezechilibre, a căror corectare nu se poate face de pe o zi pe alta și este, în mod evident, dureroasă. Dar cu bune, cu rele, consider că acest guvern a făcut ceea ce trebuie în această perioadă și, prin măsurile pe care le-am adoptat, am evitat o downgradare a României, am dus scăderea de deficit pe o direcție care pare constantă, dar care își va epuiza scăderea la finalul acestui an. Măsurile care au fost luate nu mai pot să asigure scăderea deficitelor începând de anul viitor”, a spus el.

Premierul interimar a adăugat că viitorul Guvern va trebui să continue măsurile de reducere a deficitului, în condițiile în care România și-a asumat diminuarea acestuia de la 6% la 5%.

”Am avut un risc de downgradare în această vară, care nu ne-ar fi priit, dar instabilitatea politică, lipsa de predictibilitate vizavi de ce se va întâmpla în România sunt factori agravanți. Iar crearea de așteptări care nu pot fi acoperite e unul dintre cele mai periculoase lucruri, pentru că, în afară de faptul că ne păcălim cetățenii, generăm o consolidare a sentimentului de neîncredere în autorități, a resentimentelor, care știți în ce direcție ne duce”, a precizat Bolojan.

Bolojan le-a mulțumit diplomaților și întregii echipe de la Ministerul de Externe pentru colaborarea din ultimul an.

”Ancorele pe care noi le avem, le știți: NATO, Uniunea Europeană, parteneriatul cu Statele Unite – cred că astea nu sunt de discutat. Și celelalte aspecte care țin de relația cu marea diasporă românească, în special din țările Uniunii Europene, unde sunt concentrați cei mai mulți, și pe componenta de reprezentare diplomatică în sensul economic, cred că trebuie avute în vedere, în afară de orice s-ar întâmpla în plan intern”, a mai spus premierul interimar.