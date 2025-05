Boloș: În cinci luni, am redus la zero riscul de decomitere pe anul acesta în ceea ce privește Politica de Coeziune

Riscul de a pierde bani, în acest an, pe Politica de Coeziune a fost redus la zero și suntem într-o fază foarte avansată cu renegocierea PNRR, pentru a putea transmite și cererea de plată 4, a anunțat miercuri seara, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

‘Pe PNRR știți situația, este un mecanism prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu dispune de pârghiile de gestionare a fondurilor alocate ministerelor de linie. Aici, în mandatul precedent, am reușit transmiterea și plata a două cereri de plată aferente PNRR, iar în decembrie am găsit un PNRR cu o cerere de plată 3 blocată, pe care am reușit să o deblocăm parțial și să aducem 1,3 miliarde euro în țară, pentru finanțarea deficitului bugetar și a proiectelor aferente PNRR. În plus, am reușit să ajungem într-o fază foarte avansată cu renegocierea planului, pentru a putea transmite și cererea de plată 4. În ceea ce privește Politica de Coeziune, instrument aflat în deplin control al MIPE, putem clarifica situația într-o singură frază: în doar cinci luni, am redus la zero riscul de decomitere (de a pierde bani) pe anul acesta’, a scris ministrul într-o postare pa pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, pe Politica de Coeziune, luna viitoare România va primi de la Comisia Europeană încă 1,8 miliarde euro iar cererile de plată estimate să fie trimise în 2025 se ridică la 4,4 miliarde euro.

‘Sunt multe cifre de prezentat. În spate este o muncă asiduă, de la momentul lansării unui apel, depunere, evaluare, contractare și până la finalizarea proiectului. Voi reveni într-o postare separată cu stadiul pe larg în ceea ce privește Politica de Coeziune 2021-2027’, a arătat Marcel Boloș.

Acesta s-a referit și la execuția bugetară și a susținut că, pentru noua perioadă de programare (titlu gestionat de MIPE și Ministerul Transporturilor), plățile pentru anul 2025 sunt la un nivel de 13 miliarde de lei, dintr-o alocare de 62,6 miliarde de lei, iar acest lucru se datorează faptului că noul exercițiu este în curs de implementare, iar roadele apelurilor de proiecte și contractelor de finanțare semnate menționate anterior se vor cunoaște în a doua parte a anului.

De asemenea, pe Titlul 58, aferent exercițiului 2014-2020 și altor finanțări specifice din fonduri, plățile pentru anul 2025 sunt la un nivel de 5,44 miliarde de lei, dintr-o alocare de 11,98 miliarde de lei, iar astea vor fi utilizate pentru închiderea programelor aferente exercițiului precedent.

În ceea ce privește titlurile aferente PNRR (60, 61), plățile pentru anul 2025 sunt la un nivel de 10,2 miliarde de lei, dintr-o alocare de 47,1 miliarde de lei, iar aici ritmul de implementare depinde de fiecare minister de linie, fondurile fiind alocate în bugetele acestora.

‘În final, aș sublinia că cine cunoaște cu adevărat acest domeniu știe că astfel de rezultate nu se obțin din inerție și nici cu vorbe tari. Ele se construiesc zilnic – prin rigoare, prin efort colectiv și prin asumare. Atunci când munca unei întregi echipe este pusă sub semnul întrebării pe baza unor percepții grăbite sau a unor agende personale, trebuie să readucem realitatea în prim-plan’, a subliniat Boloș.

Acesta a revenit la conducerea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în luna decembrie a anului trecut, după ce anterior a ocupat funcția de ministru al Finanțelor. El a mai ocupat de două ori funcția de ministru al Fondurilor Europene, în perioada noiembrie 2019 – decembrie 2020 și în perioada mai 2022 – iunie 2023.