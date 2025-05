Boloș: Luptăm pentru finalizarea renegocierii și pentru ca banii din cererea de plată IV să intre în țară anul acesta

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lucrat intens în ultimele săptămâni pentru finalizarea propunerilor de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și pentru ca banii din cererea de plată IV – 5,7 miliarde de euro – să intre în țară anul acesta, a anunțat, miercuri, ministrul de resort, Marcel Boloș.

‘Faptul că avem un guvern interimar nu înseamnă că țara este în standby. Riscul real ar fi să stăm pe loc. În ultimele săptămâni, echipa Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lucrat intens, împreună cu toate instituțiile responsabile de reforme și investiții, pentru finalizarea propunerilor de modificare a Planului Național de Redresare și Reziliență. Am formulat precizări detaliate, am răspuns punctual la observațiile Comisiei Europene și am fundamentat fiecare propunere pe nevoile reale din teren și pe constrângerile de implementare, pentru ca implementarea PNRR să meargă mai departe. Luptăm pentru finalizarea renegocierii și pentru ca banii din cererea de plată IV, în forma restructurată, 5,7 miliarde de euro, să intre în țară anul acesta. Înseamnă investiții vitale pentru oameni: infrastructură, educație, sănătate, dezvoltare locală’, a scris Boloș pe Facebook.

Acesta a punctat că există permanent ședințe tehnice cu reprezentanții Comisiei Europene, subliniind că inclusiv astăzi ‘au fost ore întregi de discuții online’.

‘Nu neglijăm nici Politica de Coeziune, unde am lansat în câteva luni apeluri de 1,18 miliarde euro, bani care se duc direct în proiecte pentru dezvoltare. Voi prezenta asta într-o postare separată. Modificările propuse nu sunt o simplă revizuire de documente. Ele urmăresc să optimizeze utilizarea fondurilor, astfel încât România să beneficieze la maximum de granturile și împrumuturile disponibile. Este un exercițiu de adaptare realistă, cu scopul de a putea livra concret reformele și investițiile asumate’, a transmis ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Boloș a adăugat că săptămâna viitoare va merge la Bruxelles, iar ulterior va prezenta public concluziile discuțiilor.

‘Săptămâna viitoare vom merge la Bruxelles și, ca de obicei, voi prezenta public concluziile discuțiilor și care sunt următorii pași. Ar fi nedrept față de munca a zeci de oameni care, de luni întregi, țin ritmul intens al negocierilor, să spunem că viitorul PNRR este pe pauză’, a mai scris Marcel Boloș pe pagina de socializare.