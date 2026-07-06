Brașovul a depus primul cererea de finanțare pentru trenul metropolitan, în valoare de aproximativ 1,5 miliarde de lei

Brașovul este primul solicitant care a depus o cerere de finanțare pentru realizarea unui tren metropolitan, suma solicitată cifrându-se la aproximativ 1,5 miliarde de lei, echivalentul a peste 230 de milioane de euro, a anunțat, luni, Primăria municipiului.

Astfel, cererea a fost depusă de Asociația de Transport, în parteneriat cu municipalitatea brașoveană și ceilalți parteneri instituționali în proiect, fiind cea mai mare investiție cu fonduri europene nerambursabile de până acum din județ.

‘Această rețea de trenuri metropolitane este o investiție majoră în municipiul și județul Brașov, fiind cel mai mare proiect de finanțare europeană nerambursabilă din județul nostru de până acum. Din totalul de 238 de milioane de euro, 70 de milioane de euro sunt pentru achiziția de trenuri pe baterii. Alte 30 de milioane sunt pentru calea ferată ce urmează a fi construită, iar 31 de milioane sunt pentru pasaje supraterane – în zona Bartolomeu, de exemplu, strada Institutului cu DN1 la ieșire spre Ghimbav – și alte asemenea elemente de infrastructură, restul de bani fiind pentru intervenții în interiorul cartierelor din municipiul Brașov care sunt tranzitate de către acest traseu. Este un proiect pe care îl facem împreună cu Consiliul Județean și are o cofinanțare de 2% din partea municipiului Brașov și a Consiliului Județean’, a precizat primarul George Scripcaru.

Investiția va conecta municipiul Brașov cu localitățile din zona metropolitană, principalele zone industriale și Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, printr-un sistem de transport public feroviar modern, integrat și cu emisii reduse.

Ea presupune realizarea unui număr de trei magistrale diametrale, inclusiv un racord feroviar nou de aproximativ 4,3 kilometri către zona industrială și Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, 24 de puncte de oprire – 10 noi și 14 modernizate, 9 parcări, și achiziția a 7 trenuri cu propulsie electrică alimentate de baterii.

Conform proiectului, este estimat un trafic de peste 7.500 de pasageri pe zi până în 2030, se mai arată în informarea transmisă de Primăria Brașov.