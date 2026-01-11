Brazilia speră ca acordul comercial între Mercosur și UE să intre în vigoare de anul acesta

Brazilia are încredere că acordul comercial între Mercosur și Uniunea Europeană va intra în vigoare în 2026, în contextul așteptărilor ca acesta să fie semnat pe 17 ianuarie în Paraguay iar Congresul brazilian să îl aprobe în primul semestru, au declarat, vineri, surse oficiale, citate de agenția EFE.

‘Așteptările noastre sunt să intre în vigoare chiar în acest an’, a afirmat vicepreședintele Braziliei, Geraldo Alckmin, la o conferință de presă organizată cu ocazia iminentei semnări ‘a celui mai mare acord între blocuri de țări din lume’, după 25 de ani de negocieri.

Alckmin, care este și ministru al Dezvoltării, Industriei și Comerțului, a afirmat că, după ce va fi semnat, acordul trebuie să fie internalizat, adică să fie aprobat de parlamentele țărilor Mercosur și de Parlamentul European.

‘Dar, dacă Parlamentul Braziliei îl aprobă în primul semestru, va intra în vigoare fără să depindă de aprobarea celorlalte țări. De aceea așteptarea noastră este să înceapă să se aplice din acest an’, a spus el.

Semnarea acordului pe 17 ianuarie, în Paraguay, a fost anunțată după ce Comisia Europeană a primit vineri din partea țărilor din UE mandatul corespunzător pentru semnare.

Majoritatea țărilor UE au dat undă verde semnării acordului, în pofida voturilor împotrivă ale Franței, Poloniei, Ungariei, Austriei și Irlandei și abținerii Belgiei, insuficiente pentru a bloca avansul.

Potrivit lui Alckmin, acordul nu consolidează doar comerțul între cele două părți, ci și investițiile și multilateralismul.

‘Într-un moment geopolitic dificil, de instabilitate și conflicte, semnarea acordului este fundamentală pentru lume și demonstrează că este posibil să se construiască drumuri de comerț cu reguli, deschidere comercială și consolidare a multilateralismului’, a menționat oficialul brazilian.

Acesta a subliniat că Uniunea Europeană a devenit anul trecut al doilea mare partener comercial al Braziliei, după China, cu schimburi de produse în valoare de 101 miliarde dolari și exporturi braziliene în blocul comunitar de 49,81 miliarde dolari.

El a adăugat că UE este a doua mare destinație a exporturilor industriei în transformare a Braziliei, cu achiziții de 23,6 miliarde de dolari anul trecut, o valoare cu 5,4% peste cea din 2024.

‘30% din exportatorii brazilieni, ceea ce reprezintă circa 9.000 de companii, trimit produse în Uniunea Europeană’, a punctat vicepreședintele brazilian.