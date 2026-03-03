Bugetul – 99% pregătit, provocarea este deficitul

Solicitările PSD privind ajutoarele one-off pe pensii ar urma să fie aproximativ la nivelul anului trecut, dar pentru persoane vulnerabile nu sunt în cuantumul cerut de PSD, pentru că nu a oferit sursa de finanţare, au precizat surse liberale, în urma discuţiilor din coaliţia de guvernare. Bugetul este în procent de 99% pregătit, ultima discuţie urmând să aibă loc miercuri, iar provocarea este deficitul, a transmis premierul în şedinţa PNL. Cel mai probabil, bugetul va fi aprobat săptămâna viitoare.

Potrivit surselor citate, premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, le-a transmis celor din conducerea partidului să doreşte un buget bazat pe date corecte şi venituri care nu sunt supradimensionate, astfel încât să evite situaţiile din anii trecuţi în care se începea cu un buget care arăta bine, iar în final arăta rău. Bolojan a mai spus că bugetul e 99% finalizat şi urmează o nouă discuţie, miercuri, în coaliţie.

Potrivit premierului, una dintre cele mai importante provocări rămâne reducerea deficitului iar o prioritate majoră este ridicarea bugetului pentru investiţii, în special proiectele finanţate din bugetul naţional.

O altă discuţie a fost legată de transferurile către bugetele locale.

Premierul a arătat că, indiferent de ce se propune, la finalul alocării, veniturile autorităţilor locale trebuie să fie, pentru toate localităţile, mai mari decât anul trecut. Şi ministrul Transporturilor a arătat că, în absenţa măsurilor luate din 2025, ar fi fost imposibilă construcţia bugetului pe 6,2% iar prioritatea o reprezintă PNRR, unde sumele cresc semnificativ, fiind peste 22 miliarde lei în plus faţă de anul trecut.

Despre pachetul social de la PSD, ministrul a spus că s-a acomodat în buget, dar nu în cuantumul solicitat de social-democraţi, având în vedere că a fost pe ultima sută de metri.

Astfel, s-a stabilit o sumă rezonabile care acoperă nevoile de one-off pe pensii, aproximativ la nivelul anului trecut. De asemenea, şi în acest an vor fi sume pentru persoane vulnerabile cu pensii sub 2000 lei, dar nu în cuantumul pentru care PSD nu a oferit soluţii de surse bugetare, încă. Miercuri este aşteptată o decizie în acest sens.

Cel mai probabil bugetul va fi aprobat săptămâna viitoare, va fi adoptat de Executiv şi transmis spre Parlament, au mai transmis sursele citate.