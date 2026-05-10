Buzoianu: Proiectul bugetului AFM pentru 2026, lansat în consultare publică; fonduri pentru apă-canal, baterii și Rabla

Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) pentru anul 2026 a fost lansat în consultare publică, a anunțat sâmbătă Diana Buzoianu, prezentând principalele alocări propuse pentru programe noi.

‘Am lansat astăzi în consultare publică proiectul de hotărâre pentru aprobarea bugetului AFM pe anul 2026! Ce am propus ca alocare pentru programe noi? 1,5 miliarde vor fi alocate pentru proiecte de apă și canalizare! În anul 2026 trebuie prioritizate proiecte care să aducă servicii publice esențiale de calitate pentru români. ținta anului 2026 este ca proiectele de mediu să nu mai fie percepute și tratate separat de dezvoltarea locală. 400 milioane lei pentru programul național de stocare cu baterii. Pentru 2026, punem un accent mai mare pe soluțiile de stocare (baterii), nu doar pe producție. Răspundem astfel creșterii masive a numărului de prosumatori și presiunii puse pe rețeaua națională de distribuție. Rabla 2026 (destinat persoanelor fizice): alocăm 300 milioane lei acestui program național, punând accent pe mașinile produse și asamblate în Europa’, a scris ministra pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, 700 milioane lei ar urma să fie direcționate către programul de iluminat public, iar 250 milioane lei sunt prevăzute pentru programul național de împăduriri, care vizează reconversia terenurilor neproductive și reducerea riscului de deșertificare.

Potrivit anunțului, după aprobarea bugetului, următoarea etapă va fi elaborarea și adoptarea ghidurilor de finanțare îmbunătățite față de anii anteriori.