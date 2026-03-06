Nicuşor Dan: „O spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an”

Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că, în discuţiile pe care le-a avut cu liderii partidelor care fac parte din coaliţia de guvernare, i s-a spus că luna aceasta legea bugetului de stat va fi adoptată. ”O spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an”, afirmă el.

Afirmaţia a fost făcută în contextul în care şeful statului a fost întrebat, joi seară, într-o conferinţă de presă susţinută în Polonia, cât de mare este riscul ca legea bugetului să fie blocată.

”Sunt nişte chestiuni de natură de executiv-parlamentară, însă după ce am discutat cu reprezentanţii fiecăruia dintre partidele din coaliţie, o spun cu toată responsabilitatea: România va avea un buget în luna martie a acestui an”, a declarat Nicuşor Dan.

El a întărit afirmaţia, explicând că va fi aprobată legea bugetului, ”cu siguranţă”.

Nicuşor Dan a admis că ”ar fi fost bine” ca ţara să aibă buget în noiembrie sau decembrie.

”Însă pentru că există această îngrijorare, şi nu numai în România, şi pentru că e o problemă importantă, m-am consultat cu liderii fiecăruia dintre partide şi pot să vă spun ce v-am spus”, a adăugat Nicuşor Dan.